Türkiye Gazetesi

2003 yılında dünyanın en iyi 3. kalecisi seçilen ve 2012 yılında futbol hayatını noktalayan eski milli kaleci Rüştü Reçber’in Işıl Reçber ile evliliğinden olan oğlu babasının izinden gitmeye karar verdi. Küçük yaşlarda Galatasaray’ın alt yapısında futbol kariyerine başlayan Burak, bu yolda emin adımlarla ilerliyor.

FUTBOL KARİYERİNDE BAŞARIYLA İLERLİYOR

Burak Reçber, şimdilerde eğitim hayatı için İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşamını sürdürüyor. Reçber’in ünlü futbol kulüplerinden Queens Park Rangers’ta lisanslı oyunculuk yaptığı öğrenilmişti.

Futbol kariyerinde başarısıyla adından söz ettiren ve bu yolda emin adımlarla ilerleyen Burak Reçber'in başarısı yalnızca Londra ile sınırlı değil.

İLK KEZ MİLLİ TAKIM FORMASI GİYDİ

U16 Milli Takım'ına davet edilen Burak Reçber, okulundan özel izin alarak Türkiye'ye geldi. İlk kez milli takım formasını sırtına geçiren 15 yaşındaki Burak, forvet görevinde başarıyla top koşturarak babası Rüştü Reçber ve annesi Işıl Reçber’i gururlandırdı.

Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber U16 milli futbol takımında ilk kez forma giydi

Barcelona'dan doğum gününde Rüştü Reçber paylaşımı Barcelona'da forma giyen ilk Türk futbolcu olan Rüştü Reçber, aradan 20 yıl geçse de Katalan devi tarafında unutulmuyor...