Türkiye Gazetesi

Asmalı Konak, Sıla, Kıbrıs: Zafere Doğru gibi dizilerle rol alan Devrim Saltoğlu, 2021’in yaz aylarında bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı mimar Nazlı Sağlam ile nikah masasına oturmuştu.

Mutlu bir evlilikleri olan çiftten güzel haber geldi. Çift, ‘Yaz’ adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldı.

"ADIN YAZ OLSUN"

İkili ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Başarılı oyuncu, müjdeli haberi sosyal medyadan paylaştığı mesajla duyurdu.

Saltoğlu paylaşımına “Hoş geldin, kızım! Adın ‘Yaz’ olsun, kış pek uğramasın evimize. Seni çok seviyoruz” notunu düştü.

Devrim Saltoğlu ve eşinin doğumhanede çekilen duygulandıran fotoğrafı...

Mesut Özil ikinci kez baba oldu! Mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu… İşte doğum sonrası ilk kare İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nün dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil ile 2019 yılında evlendiği Amine Gülşe çiftinin ikinci çocukları doğdu. İkili, güzel haberi “Allah’a şükürler olsun sağ sağlım dünyaya geldin güzel kızımız Ela” notuyla duyurdu.

Güldür Güldür oyuncusu Onur Buldu Baba oldu Güldür Güldür programında sevenlerinin karşısına çıkan Onur Buldu ilk kez babalık heyecanı yaşadı.