Türkiye Gazetesi

Optik illüzyon testleri eğlence olmalarının yanı sıra, araştırma amacıyla da kullanılıyor.

Bilim insanları, insan beyninin işleyişini incelemek için optik illüzyon testlerine başvuruyor. Araştırmalar ise optik illüzyonların, beynimizi ve gözlerimizi keskinleştirerek gözlem becerilerimizi geliştirmeye yardımcı olabileceğini de kanıtlar nitelikte.

Peki, hızlı bir meydan okumaya hazır mısınız?

Cevabınız 'evet' ise o zaman başlayalım.

15 SANİYEDE GİZLİ KALBİ BULUN

Aşağıdaki resme bir göz atın.

Bu resimde bir sürü fil görecek ve hepsinin aynı olmadığını ilk bakışta fark edeceksiniz.

Bazıları mor, bazıları açık pembe, bazıları beyaz, bazıları ise koyu pembe renkte.

Sizin için zorluk, bu resimdeki gizli kalbi 15 saniyede bulmak.

Gizli kalbi gördünüz mü?

Bir ipucuna mı ihtiyacınız var?

Peki, resme dikkatlice bakın, muz taşıyan bir fil görebilirsiniz.

Üzerinde kalp olan film de onun hemen üst çaprazında.

Şimdi, fildeki kalbi gördünüz mü?

Zaman bitiyor.

İyi gözlem becerisine sahip olan kişiler bu testi genellikle 15 saniyede çözüyor.

Bazılarınızın kalbi başarıyla tespit ettiğini düşünüyoruz.

Eğer çözdüyseniz mükemmel gözlem becerileriniz ve durumsal farkındalığınız var.

Kalbi bulamayanlar ise çözüm için aşağıya kaydırabilir.

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