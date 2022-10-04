Türkiye Gazetesi

FOX ekranlarında yayınlanan gençlik dizisi Tozluyaka, bir lisede öğrenciler arasında yaşanan olayları anlatıyor. Yaz sezonunda yayınlanmaya başlanan yapımın yayın gününde değişikliğe gidilmişti. Yeni sezon dizilerinin başlamasıyla gençlik dizisinin günü Pazar’a alınmıştı.

Pazar günü birbirinden iddialı yapımların ekranlara gelmesiyle Tozluyaka’nın geleceği için endişeler arttı. Sosyal medyada da çok konuşulan dizilerden birisi olan Tozluyaka’nın Teşkilat ve Yargı karşısında tutunamayacağına yönelik yorumlar yapılmaya başlandı.

GELECEĞİ MERAK EDİLİYOR

Sevilen dizi, 2 Eylül akşamı yayınlanan bölümüyle total grubunda Teşkilat ve Yargı’ya geçilse de kendisine 3. sırada yer buldu. AB grubunda ise 8. sıraya geriledi.

Dizinin geleceği için alınmış bir karar yok. Tozluyaka’nın önümüzdeki haftalarda reytinglerde sergileyeceği performans dizinin finale gidip gitmeyeceğini belirleyecek.

CEMRE’NİN SIR ÖLÜMÜ ALT ÜST ETTİ

Dizinin 15. yeni bölüm fragmanı geldi ve gelecek bölümün ipuçları paylaşıldı. Zeyno ile Arap’ı koruma altına alan Osman tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. Cemre’nin sır ölümü izleyenleri şoke etmişti.

Yeni bölümde cinayetin üzerine gidilecek ve sırlar açığa çıkmaya başlayacak. Zeyno’nun şüpheli açıklamaları cinayette okların hem kendisine hem de Arap’a dönmesine neden olacak. Beklenmedik bir gelişme cinayetin çözümünde kördüğüme neden olacak.