Türkiye Gazetesi

Kusursuz Kiracı, Ağustos ayında ilk bölümüyle ekranlara gelmişti. Dilan Çiçek Deniz’in hayat verdiği ana karakterin yeni taşındığı apartmandaki gizemli olayları konu alan dizi, bulmaca gibi bölümleriyle izleyenleri ekrana kilitliyordu. Dilan Çiçek Deniz haricinde dizi, Serkay Tütüncü, Melisa Döngel, Özlem Tokaslan, Ruhi Sarı, Beyti Engin, Deniz Cengiz, Umut Kurt, Nilsu Yılmaz, Rami Narin, Ümmü Putgül, Alptekin Serdengeçti, Şirin Öten, Hasan Şahintürk, Rüçhan Çalışkur ve Bennu Yıldırımlar’dan oluşan güçlü kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeye başarmıştı. Ancak sevilen yapım final kararı aldı.

“OYUNCULARA AYIP, SEYİRCİYE AYIP”

FOX TV’de ekranlara gelen Kusursuz Kiracı dizisinden sevenlerine kötü bir haber geldi. Televizyon hayatına büyük ümitlerle başlayan ve güçlü kadrosu ile dikkat çeken dizi dün akşam 6. ve final bölümüyle ekranlara veda etti. Ancak Kusursuz Kiracı’nın final yapması seyircileri kızdırdı.

Dizinin sosyal medya hesabından “Hikayemize ortak olduğunuz için teşekkür ederiz” yazan bir paylaşım geldi. Kullanıcılar bu paylaşımın altına tepkilerini dile getirdi. “Neden bitti anlamıyorum. Zengin oğlanla fakir kız hikayesi olmadığı için m mi?” , “Dizi ve senaryo ve oyunculuklar çok güzeldi. Keşke bitmeseydi ve böyle acele bitmesi senaryoyu da biraz batırdı” , “Güzelim dizinin finalini mahvettiniz. Oyunculara ayıp, seyirciye ayıp” tarzında yorumlar yaptı.

KUSURSUZ KİRACI FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yakup’un ilanı aşkından sonra Necati artık onu kızının yanında görmek istememektedir. Oysa Yakup-Mona aşkında önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Mona babasının kalbinde açtığı yarayı yıllar sonra ilk kez Yakup’la sağaltmaktadır. Öte yandan Mona ve Leyla geçmiş acıların pençesinde yaralarını sağaltmaya çalışırken yolları yıllar sonra ilk kez içinde büyüdükleri yetimhaneye düşer. Bu duygu yüklü ziyaret her ikisini de farklı şekillerde etkiler.

"Final mi yapacak?" iddiası sonrası Tozluyaka için yeni karar! Ceren'in ölümü diziyi alt üst etti Dizilerin yeni sezonlarının başlamasıyla birlikte reytingler büyük önem kazandı. FOX’un gençlik dizisi Tozluyaka’nın karşısına Teşkilat ve Yargı gibi iki güçlü yapım çıktı. Dizinin takipçileri Pazar gününe alınan yapımın sona ereceği endişesine kapılmıştı. Yapımcılarda gözler reytinglere çevrilmişti.