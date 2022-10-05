Türkiye Gazetesi

ABD’yi kategori 4 şiddetinde vuran Ian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 80’i aştı. Yüksek oranda can ve mal kaybına sebep olan Ian kasırgasında Yeşilçam’a damga vuran isimlerden Ahu Tuğba’nın evi de hasar aldı. Tuğba’nın evi sular altında kaldı.

BAŞKA EVE GİTTİLER

Yeşilçam’ın başarılı oyuncusu Ahu Tuğba zor günler geçiriyor. Ünlü isim Ian kasırgasının mağduru oldu. Anne-kızın Miami'deki havalimanına yaklaşık 2.5 saatlik mesafede bulunan evleri, kasırgada sulara gömüldü. Magazinsortie.com'a özel açıklama yapan Tuğba, çareyi Florida'dan ayrılarak kızı Anjelik'in babaannesinin evine gitmekte bulduklarını söyledi.

Ahu Tuğba ve kızı Anjelik

“EVİM GÖÇTÜ, ARABAM SULAR ALTINDA KALDI”

Durumu hakkında bilgi veren Tuğba, “Burası büyük bir felaket bölgesi şu an. Ian kasırgası Küba'dan başladı, orayı mahvederek buraya geldi her yeri paramparça ederek. Benim evim göçtü, arabam sular altında kaldı. Allah kimseye bir daha yaşatmasın" dedi.

ABD felaketle boğuşuyor! Milyarlarca dolar hasara neden olan lan Kasırgası'nda bilanço ağırlaştı! : Ölü sayısı artıyor ABD'nin Florida eyaletini kategori 4 şiddetinde vuran Ian Kasırgası'nda binlerce ev ve iş yeri sular altında kaldı. Kasırganın etkisiyle ABD'nin güney kıyılarında yüz binlerce iş yeri ve evin elektrikleri kesildi. Öte yandan ölenlerin sayısı, 83'ü Florida'da ve 4'ü Kuzey Carolina'da olmak üzere 87'ye yükselirken kasırganın neden olduğu hasarın 47 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.

Tekneler yollara savruldu, 2 milyona yakın hane elektriksiz kaldı! Ian kasırgası Florida'yı yıktı geçti ABD’nin Florida eyaletinde büyük hasara yol açan Ian Kasırgası'nın, Güney Carolina ve Georgia eyaletlerine ilerlediği bildirildi.