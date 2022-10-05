Türkiye Gazetesi

2005 yılında Kanal D’de yayınlanan Survivor Türkiye yarışmasında birinci olan Uğur Pektaş, yarışma sonrası oyunculuğa başlamış ve polisiye dizi Arka Sokaklar’da Murat Komiser karakterine hayat vermişti.

Sonrasında inzivaya çekilen ve ekranlardan uzak bir hayat sürdüren Pektaş yeni bir diziyle el sıkıştı.

ÇEKİMLERİ BAŞLADI, YAKINDA EKRANDA OLACAK

Uzun süredir televizyonlarda yer almayan Uğur Pektaş, gazeteci Arif Hür'ün haberine göre ATV’de yayınlanacak 'Teşkilat-ı Mahsusa Trablus' dizisiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Çekimleri bu ayın sonunda Tunus, Türkiye ve Cezayir'de yapılacak dizi gerçek bir ajanın hikayesini konu ediyor.

Şafak Bal ve Oğuz Öztürk'ün yönetmenliğini yapacağı dizide Ali Ersan Duru, Öykü Çelik gibi isimler başrolleri paylaşacak.

Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş değişimiyle şaşırttı Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’da bir dönem Komiser Murat rolünü canlandıran oyuncu Uğur Pektaş değişimiyle şaşırttı. Eski oyuncu Gamze Özçelik ile 2011 yılında boşanan Uğur Pektaş’ı görenler tanımakta güçlük çekti. İşte Uğur Pektaş’ın son hali…

Uğur Pektaş kimdir? Survivor Uğur Pektaş kaç yaşında, nereli ve kariyeri Uğur Pektaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2020 kadrosunda yer alan Uğur Pektaş, ekranların tanınan yüzleri arasında yer alıyor. Uğur Pektaş, Gamze Özçelik ile birlikteliğiyle magazin gündeminde adından sıkça söz ettirmiş, Survivor şampiyonluğu ile tanınmıştı. Uğur Pektaş evli mi, Uğur Pektaş kaç yaşında? İşte merak edilenler