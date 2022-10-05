Türkiye Gazetesi

Optik illüzyonlar iyi bir eğlence kaynağı olmasının yanı sıra bilimsel çalışmalar için de harika bir seçenek. Bilim adamları, insan beyninin çalışma şeklini incelemek için zaman zaman optik illüzyon testlerini kullanıyor.

Kulağa ilginç geliyor, değil mi?

Şimdi hızlı bir optik illüzyon testini denemek ister misiniz?

O halde başlayalım.

Bu optik illüzyon resminde, birden fazla hayvan mevcut.

Zorluğu ise tüm hayvanları 21 saniyede bulmak.

Süreniz başladı.

Kaç hayvan gördünüz?

Tüm hayvanları tespit etmek için 21 saniyeniz var.

Bakalım verilen süre içinde tüm hayvanları görebilecek misiniz?

Ve…

Süre doldu.

Bütün hayvanları görenler büyük bir alkışı hak ediyor.

Bulamayanlar için şimdi çözüme bakalım.

1. Fil

2. Kaplan

3. Kuğu

4. Yılan

5. İki güvercin

6. Vinç

7. Büyük balık

8. Küçük balık

9. Kurt

10. İnek

11. Tavşan

Optik illüzyon testi: Gizli kalbi 15 saniyede tespit edebiliyorsanız bir dâhisiniz Görseldeki optik illüzyon resminde gizli bir kalp var. Peki, siz bu gizli kalbi 15 saniyede bulabilir misiniz? Görsel illüzyon testi ile gözlem becerilerinizi test edin. Hadi başlayalım...