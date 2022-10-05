Türkiye Gazetesi

Dizi severleri her akşam ekran başına kilitleyen dizilerin rekabeti sürüyor. Reyting savaşlarında umduğunu bulamayan bazı diziler de yolun sonuna geliyor. İddialı diziler ekranlara dönerken bazı dizilerin yayın hayatı ise kısa sürdü. Son olarak yaz aylarında ekranlara gelen Seversin dizisi için yeni bir karar alındı.

YAYIN SAATİ DEĞİŞMİŞTİ

Kanal D ekranlarında yayınlanan Seversin dizisi için final iddiaları güçlendi. Bu hafta yeni bölümü yayınlanmayan dizinin yayın saati değiştirilmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, ekran macerasına yaz aylarında başlayan dizi final kararı aldı.

KUSURSUZ KİRACI UMDUĞUNU BULAMADI

Salı akşamları FOX ekranlarında yayınlanan Kusursuz Kiracı’nın yayın hayatı kısa sürdü. İstediği reytinglere bir türlü ulaşamayan dizi henüz 6. bölümünde yolun sonuna geldi ve final yaptı. Dizinin final bölümünde Yakup – Mona aşkında sonuca ulaşıldı.

Gençlik dizisi Tozluyaka da umduğunu bulamayan bir başka dizi oldu. Güçlü rakiplerinin etkisiyle yayın günü değişen yapımın reytinglerde geride kalması dizinin akıbetini belirsiz hale getirdi. Reytinglerde düşüş sürerse Tozluyaka’nın da ekran macerası kısa sürecek gibi gözüküyor.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Sezona iddialı bir giriş yapması beklenen Bir Peri Masalı da beklentilerin altında kaldı. İlk bölümüyle yüksek beklentileri tatmin edici karşılayamayan Bir Peri Masalı, Kuruluş Osman’ın başlamasıyla daha da zorlanacağa benziyor. FOX dizisi kısa sürede toparlanmazsa yolun sonu kısa olabilir.

‘MAHKUM’ İÇİN ŞOKE EDEN İDDİA

İlk sezonuyla izlenme rekorları kıran ve her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturan Mahkum dizisiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Dizinin reytinglerle ilgili hiçbir sorunu yok ancak yapımcıların “Tadında bırakma” düşüncesi olduğu ve sezon sonu final yapılacağı iddiası ortaya atılmıştı.

TRT DİZİSİ FİNAL KARARI ALDI

TRT 1’in kısa sürede sempati toplayan dizisi “Mükemmel Eşleşme” beklentileri karşılamada o kadar mükemmel olmadı. Birol Güven imzalı projenin biteceği iddia edildi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre proje sonlandırılacak.

İDDİALI PROJE SONA ERMİŞTİ

ATV’nin geçtiğimiz sezon başlayan iddialı projesi “Destan” için final kararı alınmıştı. Ebru Şahin’in başrolde oynadığı dizi 28. bölümüyle final yapmıştı. Son bölümde Batuga kendisini evladı ve halkı için feda etmişti.

İzleyiciler Arka Sokaklar’a dönmesini istiyordu… Uğur Pektaş ekranda fırtına estirecek, yer alacağı dizi belli oldu Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’da bir dönem Komiser Murat rolünü canlandıran oyuncu ve Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş, ekranlara dönüyor. Pektaş’ın rol alacağı dizi belli oldu.

“Kusursuz Kiracı” ekranlara veda etti, final bölümü seyirciyi kızdırdı! “Güzelim diziyi mahvettiniz” FOX TV’de her Salı ekranlara gelen Kusursuz Kiracı dizisi final yaptı. Dün akşam 6. bölümüyle ekranlara veda eden dizi sonrası “Kusursuz Kiracı dizisi neden final yapıyor” sorusu araştırılmaya başladı. Başrollerinde birbirinden yetenekli isimlerin yer aldığı dizi hikayesiyle izleyiciyi etkilemişti. Peki, Kusursuz Kiracı neden final yaptı? İşte detaylar…