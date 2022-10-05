Türkiye Gazetesi

1998 yılında yayınlanmaya başlanan Üvey Baba dizisi kısa sürede reytinglerde zirveye oturmuştu. Halil ve Lamia karakterleri her hafta izleyenleri ekrana kilitlemişti. Efsane dizinin çocuk oyuncusu Lamia’yı Burçin Abdullah canlandırıyordu. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarına devam eden Burçin Abdullah’ın son hali görenleri şaşırtıyor…

Lamia karakteri yırtık kıyafetleri, kir pas içindeki yüzü ve sürekli yaşadığı zorluklarla hatırlanıyordu. Üvey babasının kendisine yaptığı eziyet izleyenlerin yüreklerini dağlıyordu.

BİRÇOK DİZİDE OYNADI

Lamia’yı canlandıran Burçin Abdullah’ın ekran macerası Üvey Baba ile sınırlı kalmamıştı. 1987 yılında Bursa’da doğan ünlü isim, Acı Günler isimli diziyle oyunculuk kariyerine başlamıştı. Abdullah asıl patlamayı Üvey Baba ile yapmıştı.

Dizinin çekildiği dönemde 10 yaşında olan çocuk yıldız, Üvey Baba projesinden sonra kariyerine devam etmişti. Umudun Kıyısında, Zengin Kız Fakir Oğlan, Ankara Yazı Veda Mektubu, Bana Baba Dedi, Kötü Yol, Dila Hanım, Bir Zamanlar Osmanlı, Her Şey Yolunda, Fatmagül’ün Suçu Ne? yapımlarıyla izleyenlerin karşısına çıkmıştı.

Genç yıldız Diriliş Ertuğrul dizisinde Helena karakterini canlandırarak dikkatleri yeniden üzerine çekmişti. Burçin Abdullah özel hayatında da dünyaevine girmişti.

Üvey Baba’nın Lamia’sı şimdilerde anneliğin tadını çıkarıyor. Bir dönemin çocuk yıldızını görenler ise “Bu nasıl değişim” yorumları yapıyor.

İşte Burçin Abdullah’ın son hali…

Ünlü oyuncu çocuğuyla sosyal medyada sık sık fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor.

ÜVEY BABA DİZİSİ HAKKINDA

Toplam 6 sezon yayınlanan dizi ilk olarak 1998 yılında izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Kemalettin Tuğcu’nun aynı adlı romanından uyarlanan yapım kısa sürede beğenilmişti. Dram türündeki dizi aldığı reytingler sayesinde uzun yıllar boyunca ekranlarda kalmıştı. Halil karakterini canlandıran başrol oyuncusu Şemsi İnkaya 2002 yılında diziden ayrılmıştı. Üvey Baba dizisi 204. bölümüyle ekranlara veda etmişti.