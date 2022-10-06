Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan'daki konserinde “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Gülşen'in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Gülşen ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Gülşen ardından karara yapılan itiraz dilekçesinin kabul edilmesiyle birlikte ‘konutu terk etmeme’ şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.



Ev hapsi kaldırılan, hakkında sadece yurt dışı çıkış yasağı bulunan şarkıcı Gülşen, saat 08.30 sıralarında bir arkadaşıyla birlikte geldiği Beşiktaş Levent Polis Merkezi’nde parmak izini okutarak imza attı.



Gülşen parmak izini okuttuktan sonra arkadaşının aracına binerek polis merkezinden ayrıldı.

Son dakika... Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı Son dakika haberine göre, bir süre önce İmam Hatiplilere yönelik skandal ifadelerde bulunan ve bu gelişmenin ardından tutuklanan Gülşen için yeni karar verildi. Şarkıcı Gülşen’e verilen ev hapsi cezası kaldırıldı.

Gülşen'in yargılanacağı tarih belli oldu İmam Hatiplilere yönelik hakaret içerikli sözleri gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen’in hakim karşısına çıkacağı tarih açıklandı.

Son dakika: Gülşen için istenen hapis cezası belli oldu! Son dakika haberi: "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" sözleri nedeniyle önce cezaevine gönderilen, ardından da ev hapsi şartıyla tahliye olan Gülşen için iddianame hazırlandı. İddianamede şarkıcı hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.