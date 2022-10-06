Türkiye Gazetesi

1990'lı yılların ünlü haber spikerlerinden olan Hamit Özsaraç, o dönem adını fazlasıyla duyurdu. Usta spiker, Show TV'de Reha Muhtar'ın izinli olduğu cumartesi-pazar günleri ekrana çıkarak kendine yer buldu.

TRT kökenli olan ve Skytürk, Show TV, ATV gibi birçok kanalda görev yapan Özsaraç, yıllarca çalıştıktan sonra televizyon kariyerini noktaladı.

Şimdilerde seslendirme yapan ve spikerlik kursu veren Özsaraç'ın son hali gündem oldu. Usta ismin epey yaşlandığı ve saçlarının bembeyaz olduğu görüldü.

İşte Hamit Özsaraç'ın son hali...

HAMİT ÖZSARAÇ KİMDİR?

Hamit Özsaraç, 19 Mart 1956 yılında doğdu. 1980 yılında TRT'de spikerlik olarak başladı. 1990 yılında Gülgün Feyman ile birlikte Star TV'ye geçti ve Haftasonu Haberleri'ni sundu.

1995 yılında Star TV'den ayrılıp Show TV'ye geçerek Yaz Hafta Sonu Haberleri'ni sundu. 1996 yılında ise kendi kanalında Haftasonu Haberleri'ni sundu.

2000 yılında hem Skytürk'te Haftaiçi Haberleri'ni hem de kendi kanalı Show TV'de Haftasonu Haberleri'ni okudu.

Hem haber spikerliği yapan hem de seslendirme sanatçısı olan Özsaraç, birkaç kanalda görev yaptıktan sonra ekran macerasını noktaladı.

Ünlü isim, şimdilerde seslendirme sanatçılığı yapıyor ve spikerlik kursu veriyor.

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