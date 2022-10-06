Türkiye Gazetesi

MasterChef Türkiye'de Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya ile birlikte jüri üyesi olan ünlü şef Somer Sivrioğlu Youtube’da Gökhan Çınar’ın Bana Göre adlı programına konuk oldu. Sivrioğlu, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

“ONUNLA YÜZLEŞTİM, KEŞKE YAPMASAYDIN DEDİM”

Sevilen şef, çocukluğunda yaşadığı şiddet anlarını ilk kez anlattı. Küçükken annesinden hem duygusal hem de fiziksel şiddet gördüğünü itiraf eden Somer Sivrioğlu, şöyle konuştu:

“Hatıralarımda anne baba çok bir arada yok. Annem ve babam ben 4-5 yaşlarındayken ayrılıyorlar. İkisini ayrı figürler olarak hatırlıyorum. Beni ayrılmaları değil, bir araya gelmeleri şaşırtıyor aslında. Annemle değil, babamla yaşıyordum. Orada zorlandığım dönemler çok oldu. Üvey annemle sıkıntılarım oldu. Sonrasında onunla yüzleştim. 16 yaşındaydım. Keşke yapmasaydın dedim. Duygusal ve fiziksel şiddet yaşadığım zamanlar vardı. Yazık ya, çocuğa öyle davranılır mı? Daha insaflı, daha vicdanlı olmak lazım. Çok zor da bir çocuk değildim.”

“ÇOCUKLUK TRAVMALARIMI ANNEANNEM SAYESİNDE ATLATTIM”

Anneannesinin hayatında yerinin çok ayrı olduğunu belirten Sivrioğlu, çocukluk travmalarını atlatmasında onun yerinin büyük olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Müthiş bir kadın. Anneannemin eşi (dedem) doktor. Veba mikrobu üzerine çalışırken, anneannemin anneme hamile olduğu sırada hayatını kaybediyor. Annem hiç babasını görmüyor. Tek başına 3 çocuğu büyütüyor. Tam bir Osmanlı kadını. Kimseye yük olmayan biri. Benim kadınlara olan sevgimin ve saygımın sembolü odur. Çok başka bir yere koyarım kendisini. Allah’a şükür 103 yaşına kadar yaşadı. Bazı çocukluk travmalarını atlatabildiysem onun sayesinde.”

“HERKESLE AŞK YAŞAYABİLİRSİN AMA HERKESLE ÇOCUK YAPAMAZSIN”

Somer Sivrioğlu, eski eşiyle evliliğinin bitiş nedenini ilk kez anlattı, çocuklarıyla ilişkisi hakkında duygusal açıklamalar yaptı:

“Eski eşimle ilişkimiz eskimişti. Biz o ilişkiyi dönüştüremedik ve yenileyemedik. Önce kendin açıyorsun, sonra kapıdan biri geliyor. Hiçbir zaman kilitli bir kapıya kimse gelmiyor ya da sen kilitli bir kapıyı kırıp, içinden çıkmıyorsun. O kapı zaten eskimişti. O yüzden böyle sonlandı evliliğimiz. Herkesle aşk yaşayabilirsin ama herkes ile çocuk yapamazsın. İyi ki onunla böyle bir şey yaşamışım. Bu dönem çocuklarımla bir aradayım ve bana çok iyi geliyor. Ben de onların hayatında olmaya çalışıyorum. Oğlum ve kızımla ilişkim çok iyi. Birlikte hayatı sorguluyoruz. Dürüst bir ilişkimiz var. O açıdan da çok mutluyum.”

Somer Sivrioğlu kızıyla fotoğrafını paylaştı… Gören herkes aynı yorumu yapıyor MasterChef Türkiye’nin jüri üyesi Somer Sivrioğlu, kızıyla çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü şefin kızıyla olan benzerliği dikkat çekti. Fotoğrafı gören herkes “Aynı babası” , “Bu kadar mı olur” , “Bir kız çocuğu kadar mı babaya benzer tarzında yorumlar yaptı.