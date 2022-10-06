Türkiye Gazetesi

Optik yanılsamalar internette oldukça popüler. Bu testleri çözmek bazılarımız için her zaman zevkli bir görevken bazılarımız için ise asla çözülemeyecek bir bilmece. Son zamanlarda sosyal medya, insanların kafasını karıştıran yeni ve şaşırtıcı optik illüzyonlarla dolup taşıyor. Kahve içerisine gizlenmiş bebek yüzleri ve uğur böcekleri de bunlardan biri.

Bu görsel sosyal medya platformlarında gittikçe yayılıyor. Birçok kişi resimdeki detayları görmenin çok zor olduğunu söylüyor.

Teste geçmeden önce optik illüzyonlar hakkında biraz bilgi sahibi olalım…

Optik illizyon, göz veya beynin çalışma prensiplerinin doğal veya yapay şekillerde manipüle edilmesi, kandırılması veya yanıltılması olarak tanımlanıyor.

İnsanlar bu resimlere baktıklarında sık sık gözlerini ovuyor. Görüntülerin içerdiği gizemi bulmak ise oldukça zor.

O görüntülerden biri sosyal medyada virüs gibi yayılıyor. Birçok insan cevabı bulmaya çalışıyor ancak bilen kişi sayısı oldukça az.

Aşağıdaki resme bir göz atın. Bebek yüzlerini görebiliyor musunuz? Cevabınız 'hayır' ise sayfayı aşağı kaydırın.

Resimli zorluklar bazen hem eğlenceli hem de zorlayıcı olabilir. Bazı bulmacaların çözülmesi sadece birkaç saniye sürebilirken, diğerleri saatlerinizi alabilir.

Hala bulamadıysanız merak etmeyin, aşağıdaki çözüm görseli ile size yardımcı olacağız.

İşte doğru cevap…

Beyni zorlayan test: Resimde kaç hayvan var? Doğruyu bulan kişi sayısı çok az Görseldeki optik illüzyon resminde gizlenmiş birçok hayvan var. Peki, siz resimdeki tüm hayvanları 21 saniyede tespit edebilir misiniz? Bu optik illüzyon testi ile gözlem becerilerinizi test edebilirsiniz.

Optik illüzyon testi: Gizli kalbi 15 saniyede tespit edebiliyorsanız bir dâhisiniz Görseldeki optik illüzyon resminde gizli bir kalp var. Peki, siz bu gizli kalbi 15 saniyede bulabilir misiniz? Görsel illüzyon testi ile gözlem becerilerinizi test edin. Hadi başlayalım...