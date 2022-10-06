Türkiye Gazetesi

Optik illüzyonlar son dönemde internette oldukça popüler. Gittikçe daha fazla insan optik illüzyon testlerini çözmek bazıları için keyif verici.

Peki, onlardan biri misiniz?

Optik illüzyon testleri karakterimizle ilginç detayları ortaya çıkarabilir. Kulağa ilginç geliyor, değil mi?

Cevabınız ‘evet’ ise hadi başlayalım…

İçe dönük mü yoksa dışa dönük müsünüz?

Bu test, bu soruyu cevaplamanıza yardımcı olabilir.

Deneyin ve şimdi öğrenin.

Aşağıdaki resme dikkatlice göz atın.

Görsel bize tek bir resimde bulunan iki farklı nesneyi gösteriyor.

Gözlerinizin ve beyninizin ilk kaydettiği nesne, içe dönük mü yoksa dışa dönük mü olduğunuzu belirliyor.

Hakkınızda daha fazla şey öğrenmeye hazır mısınız?

Hadi devam edelim…

Bazılarınız resimdeki her iki nesneyi de görmüş olabilir.

Ancak yalnızca ilk bakışta gördüğünüz nesne değerlendirme için dikkate alınacak.

Bu görselde ya iki ağacı ya da arkası dönük bir kadının yüzünü göreceksiniz.

Peki, ilk hangi nesneyi gördünüz?

İKİ AĞAÇ

Dikkatinizi çeken ilk nesne iki ağaçsa, o zaman özgür ruhlu ve dışa dönük bir yapıya sahipsiniz. İnsanlarla kaynaşmayı ve arkadaş edinmeyi seviyorsunuz. Tıpkı bir ağacın köklerini yaydığı gibi, birçok insana ulaşıp onlara yardım etmeyi de seviyorsunuz.

BİR KADIN

Dikkatinizi çeken ilk nesne, arkası dönük bir kadınsa, o zaman çekingen, sakin ve içe dönük bir insansınız. Yalnızlığı seviyorsunuz ve çok fazla hayal kurup iyi şeylerin olmasını bekliyorsunuz. Çok duygusalsınız ve başkalarının acısını paylaşmaya her daim açıksınız. Ancak başkalarıyla kolayca kaynaşmayı zor buluyorsunuz. Biriyle enerjiniz tuttuğunda ise kalıcı dostluklar kuruyorsunuz.

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