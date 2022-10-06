Türkiye Gazetesi

Sunucu, şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, TV8’de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Yeşilmen, kendisine hakaret ve küfür içerikli yorum yazanlarla avukatı aracılığıyla uzlaşmaya giderek para kazandığını ifade etti.

“KÖTÜ YORUM YAPANLARDAN PARA KAZANIYORUM”

Canlı yayında sunucuların sorularına cevap veren Yeşilmen, kendisini eleştirenleri değil, hakaret ve küfür içeren yorumları yargı sürecine taşıdığını belirterek şunları söyledi:

“Kötü yorum yapanlara çok teşekkür ederim. Sayelerinde çok iyi paralar kazanıyoruz. Bu yorumları yapanlara dava açıyorum. Kimse kimsenin hakkında gelişi güzel yorum yapamaz. Herkesin çoluğu çocuğu, ailesi var. Bu kötü yorum yapanlar sayesinde köşeyi dönmeye başladım, az kaldı. Avukatım hemen devreye giriyor, uzlaşmaya gidiyoruz ve böylece para alıyorum. Bu herkes için geçerli.”

“HEDEF BÜYÜK”

Yeliz Yeşilmen, “Sunucuların bu yolla ne kadar para kazandın?” sorusuna ise gülerek “Daha yeni başladım, bilmiyorum. Hedef büyük, bakacağız” şeklinde cevap verdi.

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