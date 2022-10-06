Türkiye Gazetesi

Her Perşembe akşamı Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Gelsin Hayat Bildiği gibi dizisine yeni bir isim daha katıldı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Elkas Mirza karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Pamir Pekin kadroya dahil oldu. Ünlü oyuncu dizide doktor rolüyle karşımıza çıkacak.

43 yaşındaki Pamir Pekin’in dikkat çektiği ilk yapım Komiser Nevzat olmuştu. Sonrasında Parmaklıklar Ardında, Lale Devri, İbreti Alem, Güzel Çirkin gibi dizilerde de boy gösteren Pekin asıl patlamasını Muhteşem Yüzyıl dizisinde yapmıştı.

Pamir Pekin’in son dönem dizileri arasında Hayat Şarkısı, Tutsak, Yuvamdaki Düşman ve Bir Annenin Günahı bulunuyor.

ZÜLFİKAR KARDEŞİYLE YÜZLEŞECEK

Dizinin yeni bölümünde; Serdar’ın yanına gitmek için yola çıkan Sadi ve Serdar beklemedikleri bir buluşma yaşıyor. Tahmin edilemez buluşma ikiliyi tehlikeye atıyor. Semih’in Sadi ve Songül’e sunduğu teklif ortalığı birbirine katıyor.

Ozan’ın kim olduğunu öğrenen Esra ise planlarına kaldığı yerden devam ediyor. Esra’nın yaptığı plan sonucunda Sanem ve Ozan hiç ummadıkları bir durumla karşılaşıyor.

Kardeşiyle yüzleşmeyi bekleyen Zülfikar ise Melek’in yardımlarıyla beklediği güne ulaşıyor.

İstanbul’un Galata ve Beşiktaş gibi popüler bölgelerinde çekilen dizide, kirli geçmişini ardında bırakıp polisle işbirliği yapan ve yeni bir hayata başlayan Sadi Payaslı’nın hikayesine odaklanılıyor. Öğretmen olarak bir liseye atanan Payaslı, kendilerine verilen ikinci şansı kullanmak isteyen beş genci doğru yola sokmaya çalışıyor.

Sevilen dizi final kararı aldı: Umduğunu bulamayan bir bir dökülüyor! Ekran macerası bitecek diziler! Yeni sezona umutla giren birçok dizi reytinglerde istediğini bulamayınca final kararı almaya başladı. Geçtiğimiz sezonun iddialı dizilerinin de ekranlara geri dönmesiyle, özellikle yaz sezonundan kalan dizilerde zor günler başladı. İstediği reytinglere bir türlü ulaşamayan dizilerin yayın hayatı sonlanırken, birçok dizi için karar aşamasına gelindi.

Bir dönemin çocuk yıldızını görenler şaşkına dönüyor! Üvey Baba’nın derbeder Lamia’sı Burçin Abdullah'ın dudak uçuklatan değişimi... Üvey Baba dizisine damga vuran Lamia karakterini canlandıran Burçin Abdullah’ın son hali görenleri şaşırtıyor. 90’lı yıllara damga vuran ünlü televizyon dizisi Üvey Baba’da Lamia isimli küçük bir kızın yaşadığı dram izleyenleri gözyaşlarına boğmuştu. Kült dizide Şemsi İnkaya sorunlu bir üvey babayı canlandırmış, Lamia ise performansıyla hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde anne olan Burçin Abdullah’ın değişimi ise görenleri hayran bırakıyor…