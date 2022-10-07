Türkiye Gazetesi

İsmail İncekara kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Kurtlar Vadisi dizisinde İplikçi Nedim karakterini oynayan İsmail İnce hayatını kaybetti. Türk sineması ve tiyatrosunda birçok ünlü yapımda oynayan İncekara, televizyon ekranlarında da canlandırdığı karakterlerle hatırlanıyordu. İşte; İsmail İncekara oynadığı dizi ve filmler!

İSMAİL İNCEKARA KİMDİR?

1950 yılında Bursa’da doğan İsmail İncekara, Kabataş Lisesi'nde yatılı olarak okudu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde başladığı yüksek öğrenimini Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünü tamamladı. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaya başladı. İstanbul Devlet Tiyatrosu kurulduktan sonra İstanbul'a tayin oldu. 2000-2001 Sezonunda yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu dalında Afife Tiyatro Ödülü'nü kazandı.

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu adlı filmler, Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Hayat Bağları gibi dizilerle hatırlanıyordu. Ünlü oyuncu 73 yaşında hayatını kaybetti.

İSMAİL İNCEKARA NEDEN ÖLDÜ?

1950 yılında Bursa’da doğan İsmail İncekara, Kabataş Lisesi'nde yatılı olarak okudu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde başladığı yüksek öğrenimini Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünü tamamladı. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaya başladı. İstanbul Haberi oyuncu Zafer Algöz, sosyal medya hesabından duyurdu. Algöz, "Kıymetli ağabeyim İsmail Haberi oyuncu Zafer Algöz, sosyal medya hesabından duyurdu. Algöz, "Kıymetli ağabeyim İsmail İncekara, vefat etmiş. Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar" ifadelerine yer verdi.

Kurtlar Vadisi’nin İplikçi Nedim'i usta oyuncu İsmail İncekara hayatını kaybetti Ekranların izlenme rekorları kıran dizisi Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı İplikçi Nedim karakteri ile hafızalara kazınan İsmail İncekara hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran oyuncu Zafer Algöz “Başımız sağ olsun dostlar” ifadelerini kullandı.