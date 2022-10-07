Türkiye Gazetesi

Yukarıdaki görüntü, kişiliğimizi test etmek için oluşturulmuş bir optik illüzyon. Nasıl baktığınıza bağlı olarak görselde bir kuğu ya da sincap görebilirsiniz.

Resmin sol tarafı, gagasını göğsüne koymuş bir kuğuya benziyor. Resmin sağ tarafında ise kuğunun kuyruğu göze çarpıyor. Öte yandan yine resmin sağ tarafı, bir meşe palamudu veya fındık kemiren sincap gibi görünüyor. Başlangıçta kuğunun boynu ve yüzü olan görüntünün sol tarafı, şimdi sincabın gür kuyruğuna benziyor.

Bu optik illüzyonda gördüğünüz ilk görüntü, kreatif veya mantıklı bir insan olup olmadığınızı ortaya çıkarabilir.

ÖNCE KUĞU GÖRDÜYSENİZ…

Kuğuyu ilk fark edenlerin sağ beyni daha çok çalışıyor. Aktivitelerinizin çoğu beyninizin sağ yarım küresi etrafında dönüyor. Bu, çeşitli şeylerde yetenekli olduğunuz ve kreatif gücünüzün yoğun olduğu anlamına gelir. Bu nedenle, güçlü yönlerinize odaklanın ve kreatif alanlarınızın peşinden gidin. Eğer ilk olarak kuğu gördüyseniz bu sizin kişiliğinizin canlı ve renkli olduğunu da gösteriyor.

BİR SİNCAP GÖRDÜYSENİZ…

Resimde ilk olarak sincabı görenlerin güçlü bir sol beyni var. Mantıklı ve analitik düşüncenizle hayatı fethetmeye kararlısınız. Çok fazla bilişsel yetenek gerektiren işler için çok uygunsunuz. Kreatiflik kesinlikle sizin güçlü noktanız değil. Zihniniz insanları size çekiyor ve düşündürücü tartışmalar yaparak ve akıllara durgunluk veren soruları bir çırpıda çözerek başarınızı gösteriyorsunuz.

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