Türkiye Gazetesi

Onlar hayata kimsesiz ve acıyla başlayan isimler. Ama o talihsiz başlangıcın sonrasında kader onları toplumun önündeki ışıklı sahneye çıkarmış. Acıları birer hatıra olarak kalmış...

Kezban Yaşamul (Sunucu)

Bir dönemin başarılı sunucusu, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme’de büyüdü. Ancak artık o günlerle ilgili konuşmak istemiyor.

Nursel Ergin (Sunucu)

“Henüz 2 yaşındaymışım yetimhaneye düştüğümde. Benden bir yaş büyük ağabeyimle birlikte. 10 yıl kaldım. Alkole yenilen babam annemden ayrıldıktan sonra bizi yetimhaneye vermeyi tercih etmiş. Hayata 1-0 yenik başladım. 2 yaşımda ayrıldığım annemi 27 yaşından gördüm ve sabaha kadar ağladım. Artık görüşüyoruz. Annem yeni bir hayat kurmuş, 6 çocuk daha doğurmuş. Kızgın değilim.”

Serkan Balcı (Eski futbolcu)

“Anne ile baba ayrılmıştı. Ailede sevgi bağı olmadı hiç. Ağabeyimle çok erken yaşlarda bir süre yetimhanede kaldık. Anne götürüyordu, baba çıkarıyordu. Şimdi anne ile yaşıyoruz, mutluyuz. Sonuçta o da çok çekti. Genç yaşta dul kaldı. 14 yaşında evlenmiş, 24 yaşında dul kalmış. Baba ile de arada telefonlaşıyoruz. O İzmir’de kendine başka bir hayat kurmuş. Küçükken arkadaşlarım annesiyle babasıyla birlikte yemek yiyorlardı. O zaman insanın bayağı gücüne gidiyor.”

Şükriye Tutkun (Şarkıcı)

“2’den 16 yaşıma kadar İstanbul’un çeşitli yetiştirme yurtlarında kaldım. Öğretmenlerim annem, müdürüm babam oldu. Kalbim terk edildiğim ve hiçbir akrabam tarafından sahip çıkılmadığım için kırıktı. Yurttan ayrılma zamanım geldiğinde ise ağladığımı hatırlıyorum. Sanki evim-den kopuyordum.”

Tuğçe Güder (Esmer manken)

“Küçücük bir bebekken Çocuk Esirgeme Kurumuna bırakılmışım. Türk bir çift beni evlat edinmiş. Gerçek bana 6 yaşıma kadar söylenmedi. Geldiğim yeri hiç unutmadım. Şimdi benim gibi yurtlarda büyüyen çocuklar için elimden geldiğince yardım yapmaya çalışıyorum. Şimdi evliyim ve çocuğum var.”

Asya (Şarkıcı)

“Ailem ayrıldığında Adapazarı Çocuk Esirgeme Yurdunda kaldım. Çok küçüktüm, oraya giderken çok ağladım. Şu an çocuğum var, Allah korusun onu gönderdiğimi düşünüyorum, ağır bir duygu. Oraya dair hatırlayabildiğim, ilkokula gidip gelirdik yurttan. Sonra ailem birleşti ve beni geri aldılar.”

Doğuş (Şarkıcı)

“8 yaşıma kadar Çocuk Esirgeme’de kaldım. Küçücük çocuktum. Bir gece altımı ıslattım, bakıcı denilen insanlar kollarımı usturayla kesmişti. O gün birinin beni evlat edinmesi için dua ettim. Bütün gün bekledim ama gelen olmadı. Çareyi yurttan kaçmakta buldum. Sonra da babaannem aldı yanına.”