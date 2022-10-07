Türkiye Gazetesi

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz sene görkemli bir törenle dünya evine girmişti. Çiftin düğününe Demet Akalın-Okan Kurt, Mehmet Ali Erbil, Volkan-Zeynep Sever Demirel gibi çok sayıda ünlü isim katılmıştı.

Şarkıcı İdo Tatlıses mutlu evliliklerinin 1. yıldönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı.

Eşi Yasemin Şefkatli ile fotoğraf paylaşan isim, fotoğrafın altına “Evet bizim tam 1 yılımız doldu evliliğimizde. Allah bizi ayırmasın Kraliçem. Valla su gibi geçiyor seninle günler” ifadelerini kullandı.

Çifte çok sayıda tebrik mesajı geldi.

İdo Tatlıses’ten duygulandıran paylaşım! Babası İbrahim Tatlıses’in doğum gününü kutladı Yeni yılda babası İbrahim Tatlıses ile yaptığı düet ile gündeme gelen şarkıcı İdo Tatlıses, 2022 yılının ilk saatlerinde babasının doğum gününü kutladı. Sosyal medya hesabından, elinde biberonu ile babasının kucağında oturduğu çocukluk karesini paylaşan Tatlıses, "İyi ki doğdun babam. İyi ki varsın. İyi ki babamsın" ifadelerini kullandı. Nostaljik paylaşımı ile sosyal medyada gündem olan İdo Tatlıses’e peş peşe yorumlar yapıldı.