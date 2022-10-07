Türkiye Gazetesi

Tuzak dizisiyle televizyon ekranlarına geri dönecek başarılı oyuncu Bensu Soral’ın son sosyal medya paylaşımı gündeme oturdu. Hollywood’da başlayan çene estetiği akımına katılan Soral yeni görüntüsüyle paylaşım yaptı. Ünlü oyuncunun hayranları bu görüntüye olumsuz yorumlar yağdırınca Soral paylaşımını kaldırdı.

Özge Ulusoy, Demet Özdemir, Hande Erçel birçok ünlü de çene estetiği yaptırmıştı. Eski halinden eser kalmayan ünlü oyuncu yeni imajıyla adeta tanınmaz bulundu.

Bensu Soral’ın takipçileri; “Doğal hali çok daha güzeldi.” “Keşke modaya uymasaydı" “Ne gerek vardı?” yorumları yaptı. Bu yorumların ardından ünlü oyuncu paylaşımını kaldırdı.

İşte, çene estetiği sonrası Bensu Soral’ın son hali…

TUZAK DİZİSİNE KATILMIŞTI

Soral, yeni sezonun merakla beklenen dizilerinden Tuzak kadrosuna katılmıştı. Tuzak dizisinin kadrosunda Akın Akınözü, Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu, İlayda Çevik yer alacak. İddialı projenin reytinglerde zirveye oynaması bekleniyor.

"Tuzak" dizisinde başroller tamam! Çukur'un Aliço'su yepyeni bir imajla dönüyor... Zenginlerin dünyasını paramparça edecek! Ekranlara yakın zamanda gelmesi beklenen 'Tuzak' dizisi için heyecan dorukta. Başrollerin ve ana kadronun netleşmeye başladığı dizide yıldızlar geçidi yaşanacak. Son döneme damga vuran dizilerden birisi olan Çukur'dan da Tuzak dizisine transfer geldi. Çukur, dizi tarihine geçen bir finalle ekranlara veda etmişti. Dizide berduş haliyle hatırlanan Aliço yani Rıza Kocaoğlu yeni sezonda Tuzak dizisinde oynayacak. Kocaoğlu'nun yeni imajı dikkat çekerken, dizinin 'intikam' hikayesi ise çok konuşulacak!