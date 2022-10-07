Türkiye Gazetesi

Fiziksel, fizyolojik ve bilişsel yanılsamalar gibi birçok optik yanılsama türü vardır. Normal bir insan beyni, her açıdan farklı bir algı oluşturan görüntülere farklı bakabilir. Bu nedenle, optik yanılsamalar, olayları nasıl algıladığınıza ışık tuttukları için psikanaliz alanının da bir parçasıdır. Böyle bir örnek, resmin içine gizlenmiş bir adam yüzü olan büyük bir kuş görselinde görülebilir.

Bu görüntü, büyük bir kuş resminin çinde balık tutan bir adamı bulmanız gereken zor bir bilmece. Resimdeki optik illüzyonda, gizli balık tutan bir adam heybetli kuşun görüntüsünün içinde gizli, yani bu optik illüzyonun en zor yanı balık tutan adamı tespit etmek.

Bir adamın ve balığın saklı yüzünü bulmak çok zor görünebilir! Ancak görüntüyü ters çevirirseniz bulmanız kolaylaşacak. Üstteki resimde gagasında bir adamı tutan dev bir kuş görünüyor.

Görüntüyü ters çevirdiğinizde kuşun kafası az önce aradığımız dev balığa dönüşüyor, kuşun vücudu bir ada, bacakları ise ağaç oluyor.

Görsel illüzyonları hazırlayan uzmanlar, isteneni 11 saniyede tespit etmeyi başarırsanız, bunun olağanüstü zekanızın veya yüksek IQ seviyenizin bir işareti olabileceğini iddia ediyor.

Optik illüzyon testi: Gizli kalbi 15 saniyede tespit edebiliyorsanız bir dâhisiniz Görseldeki optik illüzyon resminde gizli bir kalp var. Peki, siz bu gizli kalbi 15 saniyede bulabilir misiniz? Görsel illüzyon testi ile gözlem becerilerinizi test edin. Hadi başlayalım...

Beyni zorlayan test: Resimde kaç hayvan var? Doğruyu bulan kişi sayısı çok az Görseldeki optik illüzyon resminde gizlenmiş birçok hayvan var. Peki, siz resimdeki tüm hayvanları 21 saniyede tespit edebilir misiniz? Bu optik illüzyon testi ile gözlem becerilerinizi test edebilirsiniz.

Beyin yakan illüzyon testi: Resimde kaç bebek yüzü ve uğur böceği var? Bulmak dikkat gerektiriyor, doğruyu bilen kişi sayısı çok az Sosyal medyada büyük ilgi gören bu resim, görenleri bakar bakmaz içine çekiyor. Kahve çekirdeklerinin içerisine gizlenmiş üç tane gülen bebek yüzü ve üç tane de uğur böceğini yalnızca sayılı kişi bulabiliyor. Peki, sizce nerede olabilirler?