Şarkıcı, söz yazarı ve besteci Mirkelam anne acısıyla sarsıldı. Sevilen ismin annesi Fatma Necla Hacaoğlu yaşama gözlerini yumdu.
Fatma Necla Hacaloğlu’nun cenazesi bugün Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak Cenaze namazının ardından defnedilecek.
Mirkelam ve annesi
Ünlü şarkıcı ve annesi, geçtiğimiz aylarda hastane çıkışı görüntülenmişti. Mirkelam, gazetecilerin sorularına “Şu an annemle ilgileniyorum. Daha sonra konuşuruz” cevabını vermişti.
Kurtlar Vadisi’nin İplikçi Nedim'i usta oyuncu İsmail İncekara hayatını kaybetti Ekranların izlenme rekorları kıran dizisi Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı İplikçi Nedim karakteri ile hafızalara kazınan İsmail İncekara hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran oyuncu Zafer Algöz “Başımız sağ olsun dostlar” ifadelerini kullandı.