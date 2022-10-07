Türkiye Gazetesi

Kurtlar Vadisi dizisinin temelini oluşturan Kurtlar Konseyi’nin üyelerinin bugün ne yaptığı merak konusu. Konseyde yaşanan kavgalar, laf sokmalar, kırılan kalemler her daim akıllarda kalmıştı. Fenomen hale gelen dizinin konseyinde 11 oyuncu yer alıyor. Gerçek hayatta ise 11 üyenin 7’si öldü. Son olarak İplikçi Nedim karakterini oynayan İsmail İncekara hayatını kaybetmişti.

İşte; konseyi oluşturan birbirinden ilginç ve renkli karakterler…

Mehmet Karahanlı – Zafer Ergin

Kurtlar Konseyi’nde Baron olarak masaya hükmeden Mehmet Karahanlı’yı Arka Sokaklar’ın ünlü oyuncusu Zafer Ergin canlandırıyordu. Ergin, Arka Sokaklar’da Rıza Baba karakterinde uzun yıllar rol aldı.

Kılıç – Atilla Olgaç

Dizinin yayınlandığı uzun süre adı sanı öğrenilemeyen Kılıç karakterini Atilla Olgaç canlandırmıştı. Usta oyuncu dizide Karahanlı’nın sağ kolu olarak dikkat çekmişti. Zafer Ergin’le yıllar sonra Arka Sokaklar dizisinde buluştular.

Samuel Vanunu-Nişan Şirinyan

Konseyin yaşan bir diğer üyelerinden olan Nişan Şirinyan, Karahanlı’nın ölümünün ardından Baron olma mücadelesine girişmişti. Usta tiyatro oyuncusu Ramo dizisindeki rolüyle de hatırlanıyor.

Nizamettin Güvenç - Adnan Biricik

Kurtlar Konseyi’nin arkasındaki güçlerden birisi olan Nizamettin Güvenç karakterini Adnan Biricik canlandırdı. Konseyin üzerinde gizli bir el gibi hareket eden Nizamettin kritik kararlarla masaya yön veriyordu.

Laz Ziya – İstemi Betil

Türk sinemasına damga vuran isimlerden birisi olan İstemi Betil dizide Laz Ziya karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Konseyin ağır topu olan usta sanatçı, birçok ünlü filmin seslendirmesine de katkıda bulunmuştu. İstemi Betil 2011 yılında hayatını kaybetmişti.

Hüsrev Ağa – Baykal Saran

Dizide konseyin bir diğer üyesi olan Hüsrev Ağa’yı usta oyuncu Baykal Saran canlandırıyordu. Saran, 2006 yılında hayatını kaybetti.

Testere Necmi – Tarık Ünlüoğlu

Konseyin en korkulan isimlerinden birisi olan Testere Necmi’yi unutulmaz şekilde canlandıran Tarın Ünlüoğlu, 2019 yılında akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti ve sevenlerini üzdü.

Tombalacı Mehmet – Haldun Boysan

Türk sinemasında önemli yapımda boy gösteren Haldun Boysan’a konseyin Tombalacı Şişkosu lakabı da takılmıştı. Konseyde Ruslara çalışmasıyla hatırlanıyordu. Boysan, 2020 yılında geçirdiği kalp krizi sonucunda öldü.

Tuncay Kantarcı – Osman Wöber

Gümrükleri elinde bulunduran Tuncay Kantarcı karakterini canlandıran Osman Wöber, 25 Haziran 2022 tarihinde kalk krizi geçirdi ve vefat etti.

Halil İbrahim Kapar – Sönmez Atasoy

Halo Dayı’yı canlandıran Sönmez Atasoy, dizinin devamı olan Kurtlar Vadisi: Pusu yapımında da yer almıştı. Atasoy 15 Aralık 2011 tarihinde hayatını kaybetmişti.

İplikçi Nedim - İsmail İncekara

Kendisine has replikleriyle hatırlanan İplikçi Nedim’i canlandıran İsmail İncekara hayatını kaybetti. Usta oyuncu Deli Yürek, Hayat Bağları gibi dizilerde de oynamıştı.