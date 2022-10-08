Türkiye Gazetesi

Asmalı Konak, Sıla, Kıbrıs: Zafere Doğru gibi dizilerle rol alan Devrim Saltoğlu, 2021’in yaz aylarında bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı mimar Nazlı Sağlam ile nikah masasına oturmuştu.

“HOŞ GELDİN KIZIM YAZ”

Mutlu bir evlilikleri olan çiftten güzel haber geldi. Çift, beş gün önce ‘Yaz’ adını verdikleri kızlarına kavuştu.

Başarılı oyuncu, müjdeli haberi sosyal medyadan paylaştığı mesajla duyurdu, altına ise “Hoş geldin, kızım! Adın ‘Yaz’ olsun, kış pek uğramasın evimize. Seni çok seviyoruz” notunu düştü.

“DUALARINIZ VE DİLEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM”

Kızı kucağındayken bir fotoğrafını paylaşan Saltoğlu’nun kızı ile ilk paylaştığı fotoğrafına beğeni yağdı. Ünlü oyuncu fotoğrafın altına “Babamın ilk öğrettiği şey ‘erkekler de ağlar’ oldu. Dualarınız, dilekleriniz için herkese çok teşekkür ederim. Büyüdükçe hepinize dokunmak istiyorum” yazdı.

Devrim Saltoğlu'nun kızıyla ilk paylaşımı...

Ünlü oyuncu baba oldu! Müjdeli haberi sosyal medyadan paylaştı: “Hoş geldin kızım” 2021 yılında Nazlı Saltoğlu ile nikah masasına oturan Devrim Saltoğlu, baba oldu. Ünlü isim, güzel haberi “Hoş geldin, kızım! Adın ‘Yaz’ olsun, kış pek uğramasın evimize. Seni çok seviyoruz” notuyla paylaştı.

Mesut Özil ikinci kez baba oldu! Mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu… İşte doğum sonrası ilk kare İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nün dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil ile 2019 yılında evlendiği Amine Gülşe çiftinin ikinci çocukları doğdu. İkili, güzel haberi “Allah’a şükürler olsun sağ sağlım dünyaya geldin güzel kızımız Ela” notuyla duyurdu.