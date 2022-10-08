Türkiye Gazetesi

Kanal D’nin reality programı Kısmetse Olur, 2015 yılında yayın hayatına başlamıştı. Sunuculuğunu Seda Akgül’ün yaptığı reyting rekorları kıran program, 2017’de ekranlara veda etmişti.

Yayınlandığı dönemde seyirciden büyük ilgi gören Kısmetse Olur, geri dönüyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ilk bölümü 5 Ekim 2015’te seyirciyle buluşan evlilik programı çok yakında başlayacak.

Program, evlilik yolunda ilerleyen adayların özel olarak tasarlanmış iki ayrı evde günde 12 saat geçirdiği ve haftanın birincilerinin para ödülü kazandığı bir formattı.

Final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen yarışmacılarıyla gündeme gelen Kısmetse Olur, dev bir yatırımla sektöre giriş yapmaya hazırlanan dijital platform Başlat’ta seyirciyle buluşacak.

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