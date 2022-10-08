Türkiye Gazetesi

Beyninize ve gözlerinize meydan okuyan bu illüzyon görseli elden ele dolaşıyor. Viral olan optik illüzyon testini herkes birbirine yolluyor.

Bu siyah beyaz fotoğraf, TikTok kullanıcısı Charles Marriott tarafından geçtiğimiz gün video şeklinde paylaşıldı.

Birçok insan bu resme ilk baktığında bir kafatası görüyor. Yakından bakıp dikkatli olanlar ise iki kadının kağıtlarla oyun oynadığını fark ediyor. Peki, cevabınıza göre hangi kişilik özelliğine sahipsiniz?

KAFATASI GÖRDÜYSENİZ…

Görselde ilk önce bir kafatası görüyorsanız, bu güvenilir ve dürüst olduğunuz anlamına gelir. Yakınlarınız size gönül rahatlığıyla bir sırrını anlatıp güvenebilir. Ancak siz bazen onlara duymak istemedikleri bir şeyi açıkça söyleyip eleştirel yaklaşıyor olabilirsiniz.

KAĞIT OYNAYAN KADINLARI GÖRDÜYSENİZ…

Bu siyah beyaz görselde ilk bakışta kağıt oynayan iki kadın gördüyseniz, mutlu ve iyimser bir insansınız demektir. Aynı zamanda çok rekabetçi bir yapınız var. Mücadelecisiniz. Hayatta kazanmak istediğiniz şeyler uğruna çalışmak adeta felsefeniz. Çalışkan ve detaycısınız.

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