Türkiye Gazetesi

Oyuncu Murat Yıldırım Londra'da tanıştığı Faslı meslektaşı İman Elbani ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilikleri olan çiftten Elbani, daha önce düşük yapmıştı. İkiliden müjdeli haber gelmişti. Daha önce bebeklerini kaybeden çift süreci ne kadar gizli tutsa da İman Elbani’nin hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

Daha önce bebeklerini kucaklarına alamadan kaybeden çift, ilk bebeklerine sağ salim kavuştu.

“SONUNDA KIZIMIZ DÜNYAYA GELDİ”

Güzel haberi oyuncu Murat Yıldırım, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Yıldırım, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Hepinize çok teşekkür ederim… Çok uzun zamandır dua ettiniz, iyi dileklerde bulundunuz, sonunda kızımız Miray dünyaya geldi… Çok mutluyuz.”

Ünlü oyuncu baba oldu! Müjdeli haberi sosyal medyadan paylaştı: “Hoş geldin kızım” 2021 yılında Nazlı Saltoğlu ile nikah masasına oturan Devrim Saltoğlu, baba oldu. Ünlü isim, güzel haberi “Hoş geldin, kızım! Adın ‘Yaz’ olsun, kış pek uğramasın evimize. Seni çok seviyoruz” notuyla paylaştı.

Mesut Özil ikinci kez baba oldu! Mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu… İşte doğum sonrası ilk kare İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nün dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil ile 2019 yılında evlendiği Amine Gülşe çiftinin ikinci çocukları doğdu. İkili, güzel haberi “Allah’a şükürler olsun sağ sağlım dünyaya geldin güzel kızımız Ela” notuyla duyurdu.