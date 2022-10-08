Türkiye Gazetesi

Deli Yürek, Aliye, Kılıç Günü gibi birçok yapımda rol alan usta oyuncu 72 yaşında vefat etti. Yayın hayatına Show TV ekranlarında 2003 yılında başlayan, kısa sürede milyonların beğenisini kazanan ve başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun ve Kenan Çoban gibi birçok usta ismin bulunduğu Kurtlar Vadisi’nde Yahudi asıllı bir tefeciyi canlandıran İsmail İncekara'nın hayatını kaybettiği bilgisi sevenlerini hüzne boğdu.



Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama gözlerini yuman oyuncu İsmail İncekara’ya veda için Üsküdar Tekel Sahnesi’nde anma programı düzenlendi.

Programa İncekara’nın ailesi ve yakınları olmak üzere oyuncu arkadaşları da katılım sağladı.

Programa katılan İncekara’nın yakınları hayatını kaybeden sanatçıyla ilgili anılarını anlattı.

İncekara’nın cenazesi Beykoz İskender Paşa Camii'nde kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Kanlıca Mezarlığı’na götürüldü. Cenaze törenine İncekara’nın ailesi ve yakınları başta olmak üzere sanatçı arkadaşları katıldı.

Kurtlar Vadisi’nin İplikçi Nedim'i usta oyuncu İsmail İncekara hayatını kaybetti Ekranların izlenme rekorları kıran dizisi Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı İplikçi Nedim karakteri ile hafızalara kazınan İsmail İncekara hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran oyuncu Zafer Algöz “Başımız sağ olsun dostlar” ifadelerini kullandı.

İsmail İncekara kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Kurtlar Vadisi’nin İplikçi Nedim’i İsmail İncekara neden öldü? İsmail İncekara kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Kurtlar Vadisi dizisinde oynayan ünlü oyuncu İsmail İncekara hayatını kaybetti. İncekara’nın ölümü sanat camiasını yasa boğdu. İncekara, Kurtlar Vadisi dizisinde “İplikçi Nedim” karakterini canlandırıyordu. Peki, İsmail İncekara neden öldü?