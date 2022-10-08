Türkiye Gazetesi

İstanbul genelindeki tüm İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 234 ekip ve 474 personel, belirlenen 433 adrese operasyon yaptı. Operasyonu, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordine etti.

YAĞMUR ATACAN'A SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEYEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon çerçevesinde suçu kesinleşmiş olan firari 106 hükümlü yakalandı. Yakalananlar arasında 2014 yılında oyuncu Yağmur Atacan'a "Pınar benim ruh eşim" diyerek silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Galip Topsız da yer alıyor.



Etiler'de meydana gelen olayda Atacan'ın içinde bulunduğu otomobile ateş açılmış, Yağmur Atacan saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

İKİ KEZ YARGILANDI

İşlediği suçtan yargılanarak önce 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarpıtılan Galip Topsız, tutuklu kalmış olduğu süre ve infaz yasası dikkate alınarak yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesi edilmişti. Kararın İstanbul Bölge Adliyesi tarafından bozulmasının ardından Topsız, bu kez 7 ay 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Topsız kararın kesinleşmesi sonrası polis tarafından aranıyordu. Öte yandan yakalanan firari hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Yağmur Atacan'a silahlı saldırı davasında karar Beşiktaş'ta oyuncu Yağmur Atacan'a 2014 yılında silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle verilen 11 yıl 8 ay hapis cezası Bölge Adliyesi 1.Ceza Dairesi tarafından bozulan Galip Topsız'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı. Topsız'a toplam 8 yıl 4 ay hapis cezası veren mahkeme tutuklu bulunduğu süreyi dikkate alarak tahliyeye karar verdi.

Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ'a haciz! Oyunculuk kariyerinin ardından iş yaşamına atılan Yağmur Atacan, ortağına olan borcunu ödeyemeyince evine icra memurları geldi.