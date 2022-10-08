Türkiye Gazetesi

Soner Sarıkabadayı, 2015 Miss Kolombiya güzeli Camelo Lopez ile evde gerçekleşen sade bir nikahla dünyevine girmişti. Çift, oğullarını 2020 yılında kucaklarına almıştı.

Müjdeli haberi sosyal medyadan duyuran Sarıkabadayı, "Canım oğlum, hayatımıza hoş geldin. Hasan Matias Sarıkabadayı" ifadelerini kullanmıştı.

Çiftin oğulları iki yaşına bastı. İkili Hasan Matias için dostları ve yakınlarının katıldığı bir parti düzenledi. Bu anlamlı günde sosyal medyadan paylaşım yapan Sarıkabadayı oğlunun doğum gününü şu sözlerle kutladı:

“Benim canım oğlum Hasan Matias artık 2 yaşında. Maşallah benim aslan oğluma. Hep beraber olduğumuz sağlıklı seneler dilerim canım oğlum. Bizimle olabilen dostlarımıza da çok teşekkürler.”

Acun Ilıcalı, kızının doğum gününü kutladı: “Büyüsen de benim için tombiş yanaklı prensessin” Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından kızı Leyla’nın doğum gününü kutladı. 4 çocuk babası isim yaptığı paylaşımda kızı Leyla Ilıcalı için “Ne kadar büyüsen de benim için soru makinesi o tatlı tombiş yanaklı prensessin” ifadelerini kullandı.