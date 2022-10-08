Türkiye Gazetesi

Optik illüzyonlar, çoğunlukla fizyolojik, fiziksel ve bilişsel yanılsamalar altında sınıflandırılıyor. Tanım gereği, optik bir yanılsama, akıllara durgunluk veren ve şekil değiştiren bir görüntü veya nesneleri algılama şeklimize meydan okuyan çizimler olarak biliniyor. Bununla birlikte, bu optik yanılsamalar, beyninizin olayları nasıl algıladığına ışık tuttukları için aynı zamanda psikanalizin de bir parçası. Normal bir insan beyni, farklı açılardan farklı algılar oluşturan nesneleri veya görüntüleri farklı şekilde görebilir. Tavşanların ağacın içine gizlendiği sosyal medyada paylaşılan bu görsel de şu sıralar internette dolaşan bir optik illüzyon.

Yukarıdaki optik illüzyonda, görüntü ilk bakışta basit bir ağaç gibi algılanıyor. Ancak dikkatli bakıldığında ağacın içinde 1 değil, 2 değil, tam 3 tane gizlenmiş tavşan görülüyor.

Peki, siz bu tavşanları görebildiniz mi? Resimde takılıp kaldıysanız ve saklanan tavşanları bulamıyorsanız, görselin içindeki tavşanları renkli olarak işaretledik.

Yapboza yakından bakarsanız tavşan şekillerinin ağacın dallarından oluştuğunu fark edeceksiniz. Daha da yakından baktığınızda ise bazı yaprakların aslında tavşanların gözleri olduğunu göreceksiniz.

Optik illüzyonu hazırlayan uzmanlar, ağacın içindeki gizli tavşan yüzlerini sadece 5 saniyede tespit etmeyi başaranların olağanüstü bir zekaya sahip olduğunu vurguluyor. Öte yandan birçok araştırma ve çalışma, beyninizi zor bulmacalarla ne kadar çok çalıştırırsanız, zihninizi o kadar geliştirebileceğinizi söylüyor.

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