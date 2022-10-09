Türkiye Gazetesi

Zeka seviyenizi test eden optik bulmacaları çözmeyi sever misiniz? O zaman bu bulmaca tam size göre. Ormana saklanmış bir kedi fotoğrafı son günlerde sosyal medyada sıklıkla paylaşılıyor. Fotoğrafta bir kedi saklanarak uyuyor. İnsanların yalnızca yüzde 1’i bu kediyi 11 saniye içerisinde bulabiliyor. Siz kediyi kaç saniyede görebileceksiniz?

Reddit’te paylaşılan aşağıdaki görüntüde, ormanın içine gizlenmiş bir kedi yer alıyor. Akıllara durgunluk veren optik illüzyon insanların kafasını karıştırdı. Bu fotoğrafta kedi gözünüzün tam önünde ancak tespit etmek biraz vakit alacak.

Bu görüntüye biraz daha yakından bakın ve gizlenmiş kediyi bulmaya çalışın.

Arka planla kamufle edildiği için kediyi bulmak hiç kolay değil. Resimde bir orman ve bir yığın odun bulunuyor. Ama uyuyan kediyi görebildiniz mi?

Kediyi bulmak çok zor görünebilir, ancak görüntünün üst ortasındaki kütük yığınına yakından bakarsanız kedinin tahta üzerinde huzurla uyuduğunu görebilirsiniz.

Kediyi yalnızca 11 saniyede tespit etmek olağanüstü zekanızın bir işareti olabilir. Araştırmalara göre, ne kadar çok bulmaca ve zeka testi çözerseniz zeka seviyeniz de aynı oranda artma eğilimi gösteriyor.

Optik yanılsamalar objeleri nasıl algıladığınızla ilgili önemli bilgiler sağlıyor. Algılama biçimimiz psikanalizin bir parçası kabul ediliyor. Rasyonel bir insan beyni, sadece objelere ve görüntülere farklı açıdan bakarak farklı algılar oluşturabiliyor.