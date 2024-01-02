2 Ocak 2024 09:59 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 10:01

Aramızda Kalmasın programı günün araştırılan konuları arasında yer alıyor. Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Ali Eyüboğlu Aramızda Kalmasın programı TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladı. Programı her sabah izleyen izleyiciler yeni sunucu Ali Eyüboğlu’nu görünce, “Aramızda Kalmasın sunucusu Ali Eyüboğlu kimdir? Ali Eyüboğlu evli mi, nereli?” sorularını sormaya başladı. İşte Ali Eyüboğlu hakkında araştırılan ayrıntılar…

ARAMIZA KALMASIN SUNCUSU ALİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

Ali Eyüboğlu, 5 Kasım 1961 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Eyüboğlu, mimarlık eğitimimi ise ikinci sınıfta terk etti. Gazeteciliğe 1979′da Karadeniz gazetesinin açtığı sınavla girdi. Daha sonra Güneş, Bulvar ve Tercüman’da muhabirlik yaptı. 1991 yılında Ağustos ayında Milliyet’te çalışmaya başladı.

2003 yılında Milliyet Magazin Müdürü oldum. 21 Ekim 2008 yılına kadar Milliyet’te Magazin Müdürü, Ali’ce adlı köşenin yazarı, Milliyet Televizyonun Yayın Koordinatörü olarak görev yaptı. 2008 yılında Magazin Gazetecileri Derneği tarafından Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülünü aldı. Ucankus.com adlı internet sitesinin düzenlediği anketten açık ara “En Güverilen Magazin Yazarı” çıktı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası üyelerince 2012 yılında “En Beğenilen Magazin Yazarı” seçildi. Milliyet TV’nin 1 Ocak 2015 – 18 Ekim 2015 yılları arasında Milliyet Cadde’nin Yayın Yönetmenliği görevini üstlendim. Şimdiye kadar pek çok radyo ve televizyon programına konuk oldu.

ATV’de yayınlanan “Süper Star”da, “yılın en iyileri”nin belirlendiği bir çok yarışmada jüri üyesi olarak görev aldı. Bir dönem Esra Ceyhan’ın Kanal D’de sunduğu programda yorumculuk yaptı. Şengül Balıksırtı ile beraber Cine 5’te “Her Şeyi Konuşalım” adlı bir program yaptı. Sonra Cine 5’te bu kez tek başıma 16 hafta devam eden “Ali Eyüboğlu ile Senin Hikayen” adlı bir programı hazırlayıp sundu. 14 Mayıs 2012 – 30 Ekim 2012 tarihleri arasında tvem’de canlı yayınlanan “Magazin Meydanı” adlı programın moderatörlüğünü yaptım. Hülya Avşar’dan Gülben Ergen’e, Alişan’dan Demet Akalın’a, Acun Ilıcalı’dan Tamer Karadağlı’ya şov dünyasının ünlülerini ağırladı. Meslek hayatı boyunca binlerce habere ve yazıya imza attı. Üstelik bunların birçoğu gündem oluşturan, ses getiren haber ve yazılar kaleme aldı.

ALİ EYÜBOĞLU EVLİ Mİ?

Ali Eyüboğlu, Bulvar’da çalışırken tanıştığım mesai arkadaşı Ayla Özgür’le 27 Temmuz 1989′da evlendi. Eyüboğlu, 1992 doğumlu Okan Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği mezunu Yağız adında bir oğlu var.