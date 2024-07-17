Barış Alper Yılmaz ile Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'yla sürpriz buluşma!
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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da da forma giyen ünlü futbolcu Barış Alper Yılmaz sahadaki performansı kadar özel hayatıyla da manşetlerdeki yerini koruyor. Yılmaz, oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın Instagram'da paylaştığı fotoğrafı beğenince aşk iddiaları gündeme gelmişti. Ama ünlü futbolcunun geçtiğimiz günlerde Bodrum'da Şeyma Subaşı ile olan sohbeti kafaları karıştırdı.
Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın Instagram'da paylaştığı fotoğrafı beğenince sosyal medya aşk iddiaları gündeme gelmişti. İddiaların ardından beğenisini geri çekmişti.
SAMİMİYETLERİ KAFA KARIŞTIRDI
Euro 2024'teki performansıyla herkesi kendine hayran bırakan futbolcu önceki gün tatil için Bodrum'a gitti. Yakın arkadaşlarıyla lüks bir otelde konaklayan Yılmaz, Şeyma Subaşı ile karşılaşarak derin bir sohbete daldığı iddia edildi.
Sabah'ın haberine göre, saatler ilerledikçe oldukça samimi olan ikili, gece sonunda bir mekana giderek sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. İkilinin samimiyeti kafaları karıştırdı.