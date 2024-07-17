Barış Alper Yılmaz ile Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'yla sürpriz buluşma!

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 17 Temmuz 2024 09:58 - Güncelleme: 17 Temmuz 2024 10:08 - Güncelleme:

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da da forma giyen ünlü futbolcu Barış Alper Yılmaz sahadaki performansı kadar özel hayatıyla da manşetlerdeki yerini koruyor. Yılmaz, oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın Instagram'da paylaştığı fotoğrafı beğenince aşk iddiaları gündeme gelmişti. Ama ünlü futbolcunun geçtiğimiz günlerde Bodrum'da Şeyma Subaşı ile olan sohbeti kafaları karıştırdı.