Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Başı ve kulakları ilginç olan yılan görenleri korkuttu!

Başı ve kulakları ilginç olan yılan görenleri korkuttu!

Düzenleyen: / Kaynak: İHA
- Güncelleme:
Başı ve kulakları ilginç olan yılan görenleri korkuttu!
Türkiye, Fethiye, Yılan, Haber

Magazin Haberleri  / İHA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğunda baş yapısı değişik ve kulakları dışarıda bir yılan görüntülendi. Sahildeki kayanın üzerinde görüntülenen yılan görenleri hayrete düşürdü. Yılana bir bakan bir daha baktı.

Aşırı sıcak bir ülke olduğu için Türkiye'de pek çok yılan türü görülürken, Muğla'nın Fethiye ilçesinde pek çok kişinin ilk defa karşılaştığı bir yılan türü görüntülendi.

Fethiye Limanı yakınlarındaki kayalıklarda görüntülenen ilginç görünümlü yılan bir süre sonra gözden kayboldu. Yılanı görüntüleyen vatandaşlardan Deniz Kuşseven şunları belirtti:

"İLK DEFA BÖYLE BİR YILANLA KARŞILAŞTIM"

“Tatil için Fethiye'ye gittim. Limanda kahvaltı yaparken kenardaki kayaların üzerinde başı farklı ve kulakları dışarıda bir yılan gördüm. İlk defa böyle bir yılanla karşılaştığım için ilgimi çekti ve videoya aldım. Çevredeki pek çok kişide telefonu ile yılanın görüntüsünü çekti.”

Korkunç görünümlü yılanın bir süre sonra gözlerden kaybolduğu söylendi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rahmi Özkan hastaneye kaldırıldı! Son görüntüsü üzdü - MagazinHastaneye kaldırıldı, son görüntüsü üzdüÜmit Erdim'in eski eşi Seda Çınar'dan taciz isyanı! - MagazinEski eşinden taciz isyanı: 'Seni pişman edeceğim!'Nuri Alço'nun ödediği kira şaşırtmıştı! Eşinden dikkat çeken açıklama - MagazinÖdediği kira şaşırtmıştı! Eşinden dikkat çeken açıklamaZeynep Yılmaz 'Villasını 16 milyon Euro'ya satıyor' haberlerini yalanladı - MagazinZeynep Yılmaz 'Villasını 16 milyon Euro'ya satıyor' haberlerini yalanladıSema Çeyrekbaşı'ndan kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı - MagazinUsta oyuncudan kötü haber! Yoğun bakıma kaldırıldıŞarkıcı Azerin bozkurt selamı verdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi alkışladı - MagazinŞarkıcı Azerin bozkurt selamı verdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi alkışladı
Sonraki Haber Yükleniyor...