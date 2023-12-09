Çarkıfelek'i kim sunacak? YAKINDA EKRANLARDA Çarkıfelek hangi kanalda, yeni sunucu kim, saat kaçta?

9 Aralık 2023 23:35 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 23:39

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Çarkıfelek'i kim sunacak, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 1975’te ilk kez TRT1’de yayınlanmaya başlayan Çarkıfelek’i ilk olarak Güner Ümit sundu. 1986’da TRT2’ye geçen yarışmanın sunucusu Tarık Tarcan olarak değişti. 1995’te Tarık Tarcan’ın programdan ayrılmasının ardından yerine Halit Kıvanç getirildi. Çarkıfelek'i kim sunacak? Çarkıfelek hangi kanalda, yeni sunucu kim, saat kaçta?

ÇARKIFELEK'İ KİM SUNACAK?

Pek çok kanalda farklı sunucularla birden fazla ekrana gelen Çarkıfelek'in yeni kanalı ve sunucusu belli oldu. İşte, Çarkıfelek'i kim sunacak, sorusunun yanıtı... TV8 ekranlarında seyirciyle buluşacak olan ekranların sevilen yarışmasını başarılı sunucu Cem Davran sunacak.

PEK ÇOK KİŞİ SUNMUŞTU

Programın sunuculuğunu 2006,2008,2009, 2010, 2011,2015 ve 2017 yıllarında Mehmet Ali Erbil yaptı. Daha birçok ismin sunduğu yarışma, son olarak 2020 yılında Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla ekranlara gelmişti.

Yeni bölümleriyle ekrana gelecek yarışmada ünlü isimlerden çok halktan yarışmacıların olacağı da konuşulanlar arasında.

CEM DAVRAN KİMDİR?

3 Mart 1964 doğumlu Cem Davran, tiyatro iel oyunculuk hayatına başladı. Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu Davran, Tatlı Betüş dizisiyle ise televizyon oyunculuğuna başladı. Oyuncu peş peşe; Ruhsar, Vay Anam Vay,Avrupalı, Hayat gibi dizilerde rol aldı.