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Malatya’da aile vahşeti: 17 yaşındaki genç babasını öldürdü, ağabeyi yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Malatya’da aile vahşeti: 17 yaşındaki genç babasını öldürdü, ağabeyi yaralı

Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde arazi anlaşmazlığı meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 17 yaşındaki genç babası ile kardeşini av tüfeği ile vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan kurtarılamadı.

Feci olay, 11.20 sıralarında Hekimhan ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. 

KAVGANIN NEDENİ ARAZİ MESELESİ ÇIKTI

İddiaya göre, Doğukan Avcı (17) ile babası Hanifi Avcı (61) arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, Doğukan Avcı tüfekle ateş açtığı babası Hanifi Avcı ile abisi Burak Avcı'yı (23) yaraladı. 

BABA HASTANEDE VEFAT ETTİ

Karın bölgesine isabet alarak ağır yaralanan baba Avcı kaldırıldığı Hekimhan Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Doğukan Avcı suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralı ağabey Burak Avcı'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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