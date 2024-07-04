Seren Serengil'den çirkin paylaşım! Ortalığı ayağa kaldırdı

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Seren Serengil'in Türkiye A Milli Takımı'nın EURO 2024'te çeyrek finale yükselmesinden sonra köpeklere milli takım forması giydirdiği paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti. Eleştirilerin ardından açıklama yapan Serengil, suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Açıklamaları ve paylaşımlarıyla son günlerde çok konuşulan Seren Serengil bu kez yaptığı son paylaşımıyla gündeme geldi. A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Serengil de maçın ardından yapay zeka ile milli takım forması giymiş bir stat dolusu köpeğin yer aldığı kareyi paylaşınca ortalık karıştı. Birçok kişi, Türk halkını köpek yerine koyduğunu iddia ettiği Serengil için çok sayıda adalet bakanlığı etiketli, 'Seren Serengil tutuklansın' hashtagiyle twit atıldı.

HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Seren Serengil, gelen tepkilerden sonra sosyal medya hesabından kendi hakkındaki durumu açıklamaya çalışan bir hayvanseverin paylaşımını kendi sayfasından yayınlayıp açıklama yaptı.

Serengil; "Bazı ahlaksız habercilik yapıp fake hesaplardan, X'ten, orada, burada sokak hayvanlarımıza olan koruyuculuğundan hoşnut olmayan, hayvanseverlere nefret duyan bu cahil takım, bir sürü fake hesaptan 'taraftarı köpeğe benzetti' gibi iftiralar atarak halkı kin ve nefrete sürükleyecek paylaşımlar yapmışlardır. Avukatımız zaten gereğini yapıp, tek tek bu hesaplarla ilgili suç duyurusunda bulunacaktır ama tüm hayvansever sevenlerim gereken cevabı vermiş. Allah, bunları akıl fikir versin. Düşmanının da cahil olmayanı versin" ifadelerini kullandı.