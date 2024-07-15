Serinlemek için girmişti! Cansız bedeni bulundu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte denize giren kişi kaybolmuştu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından şahsın cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından şahsın cenazesi morga kaldırıldı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Bahadır Çalışır isimli vatandaş arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize girdikten sonra kaybolmuştu.

Durumun ekiplere bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, için denizden ve kıyıdan başlatılan arama çalışmalarına ikinci gününde aralıksız devam ederken Sahil Güvenlik ekipleri tarafından şahsın cansız bedeni bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından şahsın cenazesi morga kaldırıldı.