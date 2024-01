Survivor ödül oyununu kim kazandı, elenen isim belli oldu mu? 10 Ocak 2024 | Survivor All Star son bölümde neler oldu?

11 Ocak 2024 07:03 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 07:49

Survivor All Star 2024 sezonuyla gündeme damga vurarak devam ediyor. Yeni sezonuyla hız kesmeden devam eden Survivor All Star'da dün akşam yayınlanan ödül oyunudan kıyasıya mücadele yaşandı. Kırmızı ve mavi takım arasındaki kıran kırana mücadele yarışmacılar arasında tartışmalara neden oldu. Ödül oyunu sonrası oynanan eleme oyununu kazanan kim oldu? Survivor All Star 2024'e veda eden isim kim? Ogeday ve Turabi arasındaki gerginlik oyuna nasıl yansıdı? 10 Ocak 2024 Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVİVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Surivivor All Star'da 10 Ocak akşamı yayınlanan bölümde oynanan ödül oyununda kıyasıya mücadele yaşandı. Kırmızı ve mavi takım arasındaki oyunda mücadele başa baş gitti. Kadınlar ve erkekler olmak üzere 2 tur şeklinde oynandı. Kadınların yarıştığı 1. turda kırmızı takım 8, mavi takım 5 puan aldı. Erkeklerin yarıştığı 2. turda ise kırmızı takım 3, mavi takım 8 puan aldı ve iki tur sonucu 1-1 oldu. Turlardaki beraberlik nedeniyle oyun bayrağa gitti ve final turunu mavi takım 3 puan alarak kazandı. Kırmızı takım ise sadece 1 puan aldı.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

10 Ocak akşamı oynanan ödül oyunu sonrası eleme potasındaki isimler eleme düellosunda karşılaştı. Survivor 2024 All Star ilk eleme potasına Doğukan, Sercan ve Ersin girmişti. Ersin ve Doğukan arasında oynanan son yarışta adaya veda eden isim Doğukan oldu. Survivor All Star 2024'e ilk veda eden isim Doğukan Manço oldu.

SURVİVOR TURABİ VE OGEDAY ARASINDA GERGİNLİK

Turabi ve Ogeday ödül oyunu esnasında yarışırken yarışın kazananı Ogeday oldu. Ogeday'ın Turabi'nin yanına giderek atış göstermesi Turabi'yi öfkelendirdi. Karşılıklı tartışmaya giren ikiliyi arkadaşları sakinleştirdi. Ogeday ve Turabi arasındaki gerginliğin ilerleyen günlerde yarışmaya nasıl yansıyacağı merak ediliyor.