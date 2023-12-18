Türk Dedektif nereden izlenir? Türk Dedektif Netflix’te var mı, hangi platformda?
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Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türk Dedektif nereden izlenir, hangi platformda? | Macera, dram ve aksiyon türündeki bir internet dizisi olan Türk Dedektif nereden, hangi kanalda ve nasıl izlenir merak ediliyor. Peki, Türk Dedektif hangi platformda yayınlanıyor? İşte detaylar…
Türk Dedektif nerede yayınlanıyor? Türk Dedektif dizisini izlemek isteyenler nereden izlenebileceğini merak ediyordu. İşte Türk Dedektif dizisinin yayınlandığı platform…
TÜRK DEDEKTİF DİZİSİ NEREDEN İZLENİR?
Türk Dedektif dizisi sadece TV Plus’ta yayınlanmaktadır. TV Plus’a abone olarak Türk Dedektif dizi serisini seyredebilirsiniz.
TÜRK DEDEKTİF KONUSU NEDİR?
İngiliz yazar Barbara Nadel'in çok satan kitap serisinden uyarlanan Türk Dedektif'te Başkomiser Çetin İkmen, Dedektif Mehmet Süleyman ve Dedektif Ayşe Farsakoğlu ile İstanbul'da yaşanan gizemli olayları çözmeye çalışarak en çetrefilli suçları gün yüzüne çıkarıyor.
TÜRK DEDEKTİF OYUNCULARİ KİMLER?
- Haluk Bilginer - Müfettiş Çetin İkmen
- Yasemin Kay Allen - Dedektif Ayşe Farsakoğlu
- Ethan Kai - Mehmet Süleyman
- Erol Afşin - Tarık
- Tülin Oral
- Yılmaz Gruda - Timur
- Selma Ergeç - Savcı Selma
- Deniz Ülkü - Çiçek
- Ruhi Sarı - Emir
- Dilan Gwyn - Leyla
- Haydar Köyel - Cahit
- Barış Kışlak - Mesut
- Uygar Tamer - Fatma
- Fatih Al - Buçar
- Diyar Bozkurt - Melik
- Rüzgar Diricanlı - Bekir
- Ferit Özmenoğlu - Yusuf
- Murat Seven
- Lilâ Gürmen - Hülya
- Nader Abd Alhay - Kemal