Türk Dedektif nereden izlenir? Türk Dedektif Netflix’te var mı, hangi platformda?

18 Aralık 2023 21:42 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 21:48

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türk Dedektif nerede yayınlanıyor? Türk Dedektif dizisini izlemek isteyenler nereden izlenebileceğini merak ediyordu. İşte Türk Dedektif dizisinin yayınlandığı platform…

TÜRK DEDEKTİF DİZİSİ NEREDEN İZLENİR?

Türk Dedektif dizisi sadece TV Plus’ta yayınlanmaktadır. TV Plus’a abone olarak Türk Dedektif dizi serisini seyredebilirsiniz.

TÜRK DEDEKTİF KONUSU NEDİR?

İngiliz yazar Barbara Nadel'in çok satan kitap serisinden uyarlanan Türk Dedektif'te Başkomiser Çetin İkmen, Dedektif Mehmet Süleyman ve Dedektif Ayşe Farsakoğlu ile İstanbul'da yaşanan gizemli olayları çözmeye çalışarak en çetrefilli suçları gün yüzüne çıkarıyor.

TÜRK DEDEKTİF OYUNCULARİ KİMLER?