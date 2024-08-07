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Yer: Van! Aşiret düğününde 3 kilo altın takılan gelin oynamakta zorlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yer: Van! Aşiret düğününde 3 kilo altın takılan gelin oynamakta zorlandı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Van'da düzenlenen aşiret düğününde geline 3 kilo altın, damada ise 3 milyon TL takı takıldı. Halaya katılan gelinin oynamakta güçlük çektiği görüldü.

Van'da Gevdan Aşireti mensuplarından esnaf Saim Aşkan'ın oğlu Rıza Aşkan, Kübra Aşkan ile dünya evine girdi. Aşiret reislerinden kanaat önderlerine, iş adamlarından STK başkanlarına kadar binlerce kişinin katıldığı düğünde geline kilolarca altın, damada ise 3 milyon TL takıldı. 

Yer: Van! Aşiret düğününde 3 kilo altın takılan gelin oynamakta zorlandı - 1. Resim

AŞİRET DÜĞÜNÜNE 2 BİN DAVETLİ KATILDI

Yurt içi ve yurt dışından 2 binin üzerinde davetlinin katıldığı düğünde yemek ikramı ve takı töreninin ardından davetliler gecenin geç saatine kadar Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti.

Yer: Van! Aşiret düğününde 3 kilo altın takılan gelin oynamakta zorlandı - 2. Resim

Düğün sonunda gelin ve damada mutluluklar dileyen toy büyüğü Avukat Uğur Dere, “Düğünümüze Hakkari başta olmak üzere il dışından katılımın yanında İran ve Irak'tan misafirlerimiz oldu. Aşiret liderimiz Mehmet Aslan'ın yanı sıra iş adamı ve başkanların da aralarında olduğu misafirlerimiz var. Eskiden açık usullü takı törenimiz oluyordu ama artık Van'da aşiret liderlerimizin aldığı karar neticesinde zarfın içine hediye konularak takı törenimiz gerçekleşiyor” dedi. 

Yer: Van! Aşiret düğününde 3 kilo altın takılan gelin oynamakta zorlandı - 3. Resim

GELİNE 3 MİLYONLUK ALTIN, DAMADA 3 MİLYON TL

Takıların miktarıyla da ilgili konuşan Dere, “Gelinimize 3 kiloya yakın bir altın hediyesi oldu. Damada ise yaklaşık 3 milyon TL'ye yakın bir takı oldu. Ben düğüne katılan herkese teşekkür ediyor, çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yer: Van! Aşiret düğününde 3 kilo altın takılan gelin oynamakta zorlandı - 4. Resim

Yer: Van! Aşiret düğününde 3 kilo altın takılan gelin oynamakta zorlandı - 5. Resim

Yer: Van! Aşiret düğününde 3 kilo altın takılan gelin oynamakta zorlandı - 6. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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