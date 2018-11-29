Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savaşçı 55. bölüm izle, Savaşçı son bölüm izle, Savaşçı 56. yeni bölüm fragmanı izle... Savaşçı yeni bölümü ile 25 Kasım Pazar akşamı FOX TV'de izleyicilerle buluşuyor. Geçtiğimiz haftalarda yeni bölümü yayınlanmayan Savaşçı, takipçilerini korkutmuştu! Fragman izleyen Savaşçı takipçileri Savaşçı 55. bölümde neler olacak heyecanla bekliyor. Savaşçı son bölüm full izlemek isteyenler haberimizde detaylara ulaşabilirler. Savaşçı 55. bölüm izle, Savaşçı son bölüm izle, Savaşçı canlı izle fox tv, Savaşçı yeni bölüm fragmanı, Savaşçı 56. bölüm fragmanı, Savaşçı son bölüm full izle, Savaşçı yeni bölüm tek parça izle gibi araştırılan konulara dair bütün detaylar sizlerle.

SAVAŞÇI 55. YENİ BÖLÜM İZLE (SAVAŞÇI SON BÖLÜM FULL İZLE)

Savaşçı 55. bölüm yayınlandığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz!

SAVAŞÇI 55. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SAVAŞÇI 54. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yörük Haydar asılı olduğu ipin ucunda oğlu Kağan’ın hayaliyle son kuvvet hayata tutunmaya çalışır. Bu sırada Selçuk silahını ateşlemiştir. Gözyaşları içinde ağlarken arkadaşları yanına gelir. Ne olduğunu sorduklarında cevap dahi veremez. Bu sırada Kaan Bozok yerinden fırlar Yörük Haydar’ın bulunduğu yere doğru delice koşturmaya başlar.

Bayram şoka giren Selçuk’u sakinleştirmeye çalışır. Diğer tarafta Amerikan askerlerinin engellemesi ile karşı karşıya olan Kopuz Albay hayatını riske atarak üzerlerine doğru gider. Amerikan askerine teröristlerin elinde olan adamını kurtarmak için geldiğini, ona engel olması durumunda kendileriyle savaşmaları gerektiğini söyler. Amerikan askeri komutanı ile konuşur ne yapmalarını istediklerini sorar. Daha sonra Kopuz Albayın yanına gelerek geçmelerine izin verir. Ancak üç saatleri olduğunu söyler.

Karon, Kaan Bozok’un Leyla’yı öldürdüğünü duyunca çılgına döner. Bunun bedelini ödeyeceklerini söyleyerek yanıa gelen teröristlerden birini boğarak öldürür. Bu arada Kaan Bozok’un annesi oğlunun geleceğini öğrenince sevinçten sokağa fırlar. Oğlu Kaan’ı karşısında görünce mutluluktan havalara uçar. Oğluna doyasıya sarılır. Yörük Haydar ve diğerleri bu mutluluk karşısında gözyaşlarını zor tutarlar. Herkes çok mutludur. Kaan Yüzbaşı olması gereken yerdedir artık…

Savaşçı'da Haydar Bozkurt'u canlandıran Sarp Levendoğlu kimdir?

FOX TV ekranlarında yer alan Savaşçı dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Sarp Levendoğlu bulunuyor. Sarp Levendoğlu, Savaşçı dizisinde JÖH komutanı Haydar Bozkurt karakterini canlandırıyor. Daha önce 'O Şimdi Asker' ve 'Emret Komutanım' adlı projelerde rol alan Sarp Levendoğlu, yeniden bir asker projesiyle izleyicilerle buluştu.

SARP LEVENDOĞLU KİMDİR?

Sarp Levendoğlu, 25 Aralık 1981 tarihinde Ankara'da doğdu.

Oyunculuğa altı yaşında başladı.

Ortaokula kadar Ankara'da yaşayan Sarp Levendoğlu, ardından ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da Saint Beniot Lisesi’ne kayıt olan Sarp Levendoğlu, buradaki eğitimini bitirdi. Saint Benoit Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Bilgi Üniversitesi'nde Görsel İletişim Tasarımı bölümünü okudu, fakat bölümünden memnun olmayan Sarp Levendoğlu Kültür Üniversitesi oyunculuk bölümüne girmiş ve burada eğitimini tamamlamıştır. Bununla birlikte İstanbul Kültür Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu.

Mustafa Altıokların yeğeni olan Sarp Levendoğlu, ilk olarak Gece Gündüz dizisinde rol aldı. Ardından Emret Komutanım dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.

Lise Defteri, Çınaraltı, Emret Komutanım, Zeliha'nın gözleri adlı dizilerde ve O Şimdi Asker ile Emret Komutanım Şah Mat adlı sinema filmlerinde rol aldı.

Ünlü oyuncu Dizi oyunculuğunun yanı sıra yönetmenlik kabiliyeti ve bilgisi beceriside vardır. Bu nedenle Emret Komutanım ve Gece Gündüz adındaki dizide yönetmenlik yaptı.

Küçük Ağa dizisinde başrolü paylaştığı Birce Akalay ile 2014-2017 tarihleri arasında evli kaldı.