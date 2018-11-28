Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EDHO 117. bölüm izle, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle, EDHO son bölüm full tek parça izle ATV... Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Salı akşamlarının vazgeçilmezlerinden olan EDHO, 27 Kasım akşamı 117. bölümü ile ekranlara geliyor. Fragmanları takip eden izleyiciler, büyük bir heyecanla yeni bölümün başlamasını bekliyorlar! EDHO yeni bölümde Davut'un ölümünden sonra onun yerine gelen Tuncay, düzenlediği baskınla hain Ateş'i Çakırbeyliler'in elinden alıyor. Yaşanan tüm gelişmelerin ardından yaşamak için itirafçı olmayı göze alan, yaşamak için Çakırbeyliler hakkında tüm bilgileri Tuncay'a açıklamaya hazırlanıyor. Peki, bu hafta başka ne gibi gelişmeler olacak? EDHO 117. bölüm izle, EDHO son bölüm izle, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117. son bölüm full tek parça izle, EDHO son bölüm ATV gibi araştırılan ve merak edilen detaylar sizlerle...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 117. BÖLÜM İZLE (EDHO 117. SON BÖLÜM İZLE)

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 117. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EDHO YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ateş'i ele geçiren Çakırbeyliler, kendilerine yapılan büyük ihanetin bedelini tek kurşunla ödetmek istemezler. Önce yüzleşecek, Ünal'ı yavaş yavaş öldüren zehrin ne olduğunu öğrenecek sonra da intikamlarını alacaklardır; fakat planları istedikleri gibi gitmez. Davut'un ölümünden sonra göreve gelen Tuncay, düzenlediği baskınla haini ellerinden alır. Bu sayede ölümden kıl payı kurtulan Ateş, yaşamak için itirafçı olmaya hazırdır. Düşmanın eline geçen delillerle başlarına neler gelebileceğini tahmin eden Çakırbeyliler, ya sabah olmadan Ateş belasından kurtulacak ya da ömürlerinin kalanını cezaevinde geçirmeye hazır olacaklardır.



Bir yandan Ateş'e ulaşabilmek için yollar aranırken diğer yandan Tuncay'ın sabah düzenleyeceği olası bir operasyon için depolar güvenli yerlere aktarılmaya çalışılır. Tüm bunların tek gecede halledilmesi ise neredeyse imkansızdır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslan, içlerindeki hainin Ateş olduğunu herkesten önce öğrenmiştir. İlyas ise bu gerçeği bilmediğinden telafisi imkansız bir hatanın eşiğindedir. İhanetin en büyüğünü yaşayan Tipi, dostunun elinden ölümünü beklerken diğer tarafta ablası Emine'nin de canı tehlikededir. Yaşadığı acıların sorumlusunun Ateş olduğunu öğrenen Emine'nin, bu gerçekle yüzleşmesi kolay olmaz. İsminin açığa çıktığını öğrenen Ateş ise yarım kalan işlerini tamamladıktan sonra ortadan kaybolmayı planlamaktadır. İlyas, Tipi'ye yaptıklarından ötürü daha da öfkeli biçimde Ateş'i yakalamakla ilgilenirken Hızır da eli kolu bağlı oturamaz. Her ne kadar işlerini İlyas'a devretmiş olsa da Ateş yerine Tipi'nin hedef gösterilmiş olmasına kayıtsız kalamayacaktır. Herkesin tek bir amaç etrafında birleşmesi de Alparslan ve İlyas'ın tekrar birlikte hareket etmesine vesile olacaktır..