Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Masterchef kim elendi, kim gitti? 27 Kasım MasterChef Türkiye yeni bölümünde neler oldu internetten araştırılıyor. MasterChef Türkiye'de heyecan eleme bölümüyle devam ediyor. TV8'in fenomen haline gelen yarışmasında bu hafta elenecek isim finale az bir süre kala 'MasterChef' ünvanını kazanma şansını kaybedecek! MasterChef eleme adayı olan isim kim oldu? Dün akşam MasterChef Türkiye'de eleme adayı olarak hangi isim gösterildi? Kazanan takım hangisi oldu? Türkiye'nin üç değerli şefinin jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam zirve yapacakmış gibi görünüyor! MasterChef elenen isim, Master şef kim gitti, Masterşef Türkiye eleme sonucu sizlerle...

MASTERCHEF KİM ELENDİ 27 KASIM? MASTER ŞEF ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

MASTERCHEF 27 KASIM KİM ELENDİ? ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MasterChef Türkiye'de heyecan 27 Kasım akşamı yayınlanan bölüm ile devam ediyor! Birkaç hafta önce formatta değişiklik yapılmış, eleme yerine final adayı belirlenmişti. Finale kalmak için yarışan isimler arasından son 4'e Burcu, Uğur, Hakan ve Kerem kalmıştı. Şeflerin seçimleri doğrultusunda finali garantileyen ilk isim Hakan oldu! Finali garantileyen Hakan, yarışmaya devam ediyor! Geçen hafta ise Esra yarışmadan elenmişti. Bu hafta neler olacak, elenen isim kim olacak?

MASTERCHEF GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Rekabetin yüksek olduğu MasterChef Türkiye'de geçen hafta eleme adayları iki takım oyununu da kaybeden Kırmızı Takım yarışmacıları Esra, Uğur ve Meltem oldu. Yarışmada hayallerine kim veda etti? sorularının yanıtı Esra oldu...

Mavi takım hem dünkü oyunu hem de bugünkü oyunu kazanarak rakip takıma başarısını göstermiş oldu.

MasterChef'te Meltem, Uğur ve Mehmet dokunulmazlık için büyük yarışa girdi ve irmik helvasının yapıldığı zorlu yarışın sonunda dokunulmazlığı kazanan isim Mehmet oldu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? YUKARIDA PAYLAŞTIĞIMIZ LİNKTEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ!

MASTERCHEF TÜRKİYE'YE MURAT DAMGA VURDU!

Dün akşam yayınlanan bölümde takım kaptanı belirleme yarışmasında jüri üyeleri, yarışmacılardan çiğ köfte yapmalarını istedi! Mehmet, takım kaptanı olmaya hak kazanan isim oldu. Takım kaptanı olan Mehmet, karşı takıma kaptan olarak Kerem'i seçti ve takımlarını kurdular! Sonuç olarak kaybeden takım Mehmet'in takımı oldu ve eleme adayı olarak belirlenen isim Meltem oldu.

MASTERCHEF MURAT ÖZDEMİR DİSKALİFİYE OLDU MU, OLACAK MI?

MasterChef 13 Kasım'da yayınlanacak olan 22. bölüm fragmanında Murat ile ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor! Diğer yaışmacılar yarışırken devamlı konuşan Murat, hem yarışmacıları hem de jüri üyelerini çileden çıkardı! Murat, Somer Şef tarafından stüdyodan kovuluyor! Sonrasında ise Murat ile ilgili bir yaptırım kararı alınacağı ifade ediliyor! Akıllara ilk gelen ise Murat'ın diskalifiye olacağı! MasterChef Murat Özdemir diskalifiye oldu mu, olacak mı merak ediliyor.

MASTERCHEF KİM ELENDİ, MURAT DİSKALİFİYE Mİ OLDU? YUKARIDA PAYLAŞTIĞIMIZ LİNKTEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ!

13 KASIM MASTERCHEF ELENEN YARIŞMACI...

13 Kasım Master şef Türkiye'de elenen yarışmacı bu akşam belli oluyor! İlk eleme adayı Meltem olmuştu! Bu akşam gerçekleşecek yarışmalardan sonra elenecek olan isim belli olacak! Bir yarışmacı 'MasterChef' olma hayaline veda edecek. MasterChef'te elenen yarışmacı belli olduğunda haberimizden ulaşabilirsiniz!

MASTERCHEF JÜRİ ÜYELERİ KİMLERDİR?

HAZER AMANİ KİMDİR?

Hazer Amani, TED Ankara kolejinden sonra ODTÜ’de sosyoloji okudu. Daha sonra Güney Afrika’da Cordon Bleu’de aşçılık eğitimi aldı.

Okulunu birincilikle bitirip Güney Afrika’da çalışmaya başladı. Cape Wine Academy‘de 4 yıllık bir program olan dünya şarapları ve şarap yetiştiriciliği de okudu. 9 senesini geçirdiği Güney Afrika’dan 2010 yılında İstanbul’a döndü ve Chilai adlı restaurantın Executive Chef i olarak çalıştı. 2011 yılının “En Yaratıcı Şefi” ödülünü aldı.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

1971’de İstanbul’da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye’de kaldıktan sonra Avusturalya’ya taşındı.

Restorancılığa annesinden aldığı eğitimler ile başladı. Uzun yıllar annesinin yanında çalışan Somer Sivrioğlu, öğrendiklerinin üzerine her geçen gün eklemeler yaptı. 25 yaşında kuzeni ile birlikte Sydney’de restaurant açtı.

Köşe yazarlığı da yapan Somer Sivrioğlu , ayrıca radyo programı olan Lezzete Yolculuk’u sundu. En iyi et, en iyi restorant, en iyi lezzet ödülü gibi birçok dalda ödül aldı.

Sydney'li restaurant sahibi ve aşçı Somer Sivrioğlu, MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapıyor.

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

1974 Bolu doğumlu Yalçınkaya, kariyer yolculuğunda Fransa’dan İtalya’ya Katar’dan Almanya’ya Cruise ile Yunanistan’a kadar dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. Türkiye’de de Bodrum’dan İstanbul’a varana dek birçok otel ve Restoranın mutfak şefliğini yaptı.