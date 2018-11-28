Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadın 41. bölüm izle, Kadın son bölüm izle, Kadın 41. son bölüm full tek parça izle... Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk'un yer aldığı dizi Kadın, 27 Kasım akşamı 41. yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek! Son bölümlerde Şirin'in çevirdiği dolaplar ortaya çıkmış ve Enver tarafından evden kovulmuştu. Çocukların Sarp ile karşılaşmasından sonra en çok beklenen sahne ise Sarp ve Bahar buluşmasıydı! Kadın 41. bölümde Bahar ve Sarp karşılaşıyor, hem de Arif'in gözlerinin önünde! Bu bölümde Bahar gerçekleri öğrenince nasıl bir tepki verecek? Şirin, Bahar ve Sarp'ı ayırmak için ne gibi dolaplar çevirecek? Kadın 41. bölüm izle, Kadın son bölüm full izle, Kadın 41. bölüm izle, Kadın 42. yeni bölüm fragmanı izle gibi merak edilenler haberimizde diziseverlerle buluşuyor.

KADIN 41. BÖLÜM İZLE (KADIN SON BÖLÜM FULL İZLE, KADIN 42. BÖLÜM FRAGMANI İZLE)

KADIN 41. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KADIN 40. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadın yeni bölümde Şirin’in ilik vermesiyle sağlığına kavuşan Bahar evine döner. Eski mutlu ve sağlıklı günlerine dönmesiyle birlikte de bir fırsat oluşturup Arif ile nişanlandıklarını Nisan’a anlatmak ister. Peki, Nisan bu duruma ne tepki verecektir? Sarp’ı bulmaya çalışan Nezir, sonunda amacına ulaşacak mıdır? Bahar’ın yaşadığını bile bile artık onu görmeden duramayan Sarp, Bahar’ın karşısına çıkmaya karar verir.

KADIN 38. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bahar'a ilik vermeyi kabul eden Şirin'i Sarp'ın nasıl ikna ettiği merak konusudur. Şirin ise iliği vermeyi kabul etmesine rağmen Bahar'ı huzursuz etmek için elinden geleni yapar. Sarp'ın, kardeşiyle bir ilişkileri olduğunu bilme düşüncesi bile Bahar'ın mahvolmasına sebep olurken, Şirin bir adım daha ileriye gider. Bahar'dan Sarp'ın yaşadığını gizlemek ise Arif'i içten içe rahatsız etmeye başlar.

KADIN ÖNCEKİ HAFTALARDA BÖLÜMDE NELER OLDU?

FOX TV'nin sevilen dizisi Kadın'da geçen hafta Bahar'ın hastalığının ilerlediğine şahit olduk. Aynı zamanda Sarp, Enver'den ailesine dair çok önemli bilgiler elde etti. Şirin ise Enver'e söylediği yalanların ortaya çıkmasının ardından evi terk etti. İşte bölüm özeti...

Sarp, Bahar ve çocukların mezarında karşılaştığı manzara ile şoke olmuştur. Artık Sarp'ın aklında tek bir soru vardır: Bugüne kadar inandığı her şey yalan mıdır? Karşılaştığı bu manzaradan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Ve Suat'tan hesap sormaya gider. Sarp'ı artık hiçbir güç Bahar ve çocukların yaşamadığına inandıramayacaktır. Emin olabileceği tek kişi vardır o kişi de Enver'dir. Ağlayarak Enver'in kapısına dayandığında ise kapıda Arif ile karşılaşır. Arif'in ise Sarp'ı görmeye tahammülü bile yoktur. Artık kimseye inanmayan Sarp, Bahar ve çocukların yaşadığına emin olup bu defa onlara kavuşabilecek mi?

KADIN DİZİSİ DORUK KİMDİR? (ALİ SEMİ SEFİL KİMDİR?)

17 ocak 2013 tarihinden dünyaya gelen genç yetenek Ali Semi Sefil henüz 4 yaşında. Bu kadar küçük yaşta olmasına rağmen iyi performans gösteren Ali Semi Sefil instagram'da da sık sık fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor.

KADIN DİZİSİ NİSAN KİMDİR? (KÜBRA SÜZGÜN KİMDİR?)

Kübra Süzgün, Kadın dizisinde Bahar’ın kızı Nisan’ı canlandırmaktadır.

Kübra Süzgün kimdir, 26 Haziran 2009 yılında İstanbul'da dünyaya gelen genç yetenek Kübra Süzgün Next Way Ajans'a bağlı çalışmaktadır. Henüz genç yaşına rağmen bir çok reklam filmi ve dizilerde oynamayı başarak Kübra Süzgün geleceğin oyuncularından olmaya aday gösterilmektedir.