Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir Zamanlar Çukurova 12. bölüm izle, Bir Zamanlar Çukurova son bölüm full izle, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle... Başrollerinde Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, perşembe akşamları ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. 29 Kasım akşamı izleyici ile buluşacak olan yeni bölüm yine büyük heyecana sahne olacakmış gibi görünüyor... Yeni bölümde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova canlı izle, Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle, Bir Zamanlar Çukurova 12. bölüm izle gibi bu hafta yayınlanacak olan bölüme dair merak edilenler sizlerle...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 12. BÖLÜM İZLE (BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE)

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 12. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Umudunu da alıp esaretten kaçmak isteyen Züleyha, acısı ve öfkesi harmanlanan Demir’e bir kez daha yeniliyor. Züleyha’ya olan güvenini tamamen yitiren Demir, onu ölümle baş başa bırakarak oğluyla yola koyuluyor!

Kurduğu oyundan çok pişman olan Hünkar, Yılmaz’ın, Demir’i vuracağından korkuyor. Bir aile faciasını önlemek için Yılmaz’la konuşmaya karar veren Hünkar, yalanlarına yenilerini ekleyip durumu daha da çıkılmaz bir hale getiriyor. Duyduklarından sonra içi içine sığmayan Yılmaz’ın, bir tarafı Züleyha’yı kaybettiğini söylerken, diğer tarafı ise hala umutlu! Peki bu durum, yaklaşan büyük felaketi ne kadar etkileyecek?

Saniye’nin çığlıklarıyla yankılanan Çukurova’yı, yeni bölümde yeni acılar bekliyor. Ölüm sessizliği yaşanan konakta işler iyice karışıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ÖNCEKİ BÖLÜMLERDE NELER OLDU?

Demir ile Yılmaz'ın mücadelesi alev alıyor! Yılmaz'ı ırgatların sakladığından şüphelenen Demir, huğları acımasızca yaktırıyor. Gözü dönmüş oğlunu izleyen Hünkar, yaptıklarından pişman oluyor. Peki, bu pişmanlık hangi değişikliklere gebe olacak? Yaman ailesi yüzünden 20 sene mapus yatan Fekeli'nin Adana'ya dönüşü ise bu bölümle anlam bulmaya başlayacak! ''Bu altın kafesi değil, özgürlüğümü istiyorum ben" diyen Züleyha'nın aklından ne geçiyor?

Bir Zamanlar Çukurova'nın 8 Ekim Perşembe akşamı yayınlanacak bölümünde; Demir'in kolayca alt edebileceğini düşündüğü Yılmaz, Fekeli'nin gücü sayesinde Çukurova'da meydan okuyor. 'Demir Yaman, ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Bundan sonra buradayım, geleceği varsa göreceği de var' diyen Yılmaz'ın, bir sonraki hamlesi tüm Çukurova'yı karıştıracak.

Yılmaz'ın arkasında, ezeli düşmanları Fekeli'nin olduğunu öğrenen Yaman ailesi, kendilerine savaş açan Fekeli ve Yılmaz'ı durdurabilecek mi? Bebeğinin acısıyla yüreği yanan Züleyha, oğlunu kaçıranın kim olduğunu öğrenince işler çığırından çıkacak ve Çukurova'da adeta yer yerinden oynayacak!