Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemekteyiz kim kazandı? Yemekteyiz 30 Kasım birincisi kim oldu? 30 Kasım Yemekteyiz haftanın birincisi kim? Bu soruların cevabı merak ediliyor. Yemekteyiz, TV8 ekranlarının sevilen yarışması olmaya devam ediyor! Yemekteyiz 30 Kasım finalinde neler oldu? Yemekteyiz yarışmacıları birbirlerine kaçar puan verdiler? Yemekteyiz'in büyük ödülü 10 bin lirayı kazanan yarışmacı kim oldu? 3 saatlik yemek yapım aşamasını başarıyla tamamlayan yarışmacılar, bütün hünerlerini sergileyerek büyük ödül için yarıştılar! Yemekteyiz 30 Kasım finaline dair merak edilen detaylar haberimizde sizlerle!

30 KASIM YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz 30 Kasım birincisi belli oldu! Haftanın kazananı Yalçın bey oldu.

YEMEKTEYİZ'DE EKSTRA PUAN

Yemekteyiz'de bu hafta sürpriz bir uygulama başladı. Yarışmacılar her gün sorular sorulacak ve en çok doğru soruyu cevaplayan kişi ekstra puan alacak.

YEMEKTEYİZ'DE BU HAFTA YARIŞAN İSİMLER

BUKET KÖKSOY

23 yaşında. Gıda mühendisi. Aslen Niğdeli olan yarışmacı İstanbul'da ailesiyle yaşıyor. Üniversiteyi birincilikle bitiren Köksoy'un en büyük hayali bir fabrikada gıda mühendisi olarak çalışmak.

BİROL LAFÇI

32 yaşında, emlak danışmanı. Aslen Ordulu. Evli ve 6 aylık bir oğlu var. Lise yıllarında garsonluk ve aşçı yardımcılığı yapmış

EDANUR AKBULUT

21 yaşında ev hanımı. Amasyalı olan yarışmacı 3.5 yıllık evli, ikiz çocuk sahibi. Evlenmeden önce kısa bir süre pastacılık yapmış.

YALÇIN ÖZTAN

49 yaşında seslendirme sanatçısı. Aslen Sivaslı olan yarışmacı hiç evlenmemiş. 150 binden fazla filmde seslendirme yapmış.

SEYHAN BEKİROĞLU

37 yaşında tasarımcı. Giresunlu olan yarışmacı 9 yıllık evli iki çocuk sahibi. Mutfakta da moda tasarımında olduğu kadar iddialı.